MMF: Centrálne banky by mali pokračovať v boji proti inflácii

Washington 12. apríla (TASR) - Centrálne banky by nemali prestať bojovať proti vysokej inflácii aj napriek rizikám, ktoré sú však "veľmi obmedzené". Uviedol to hlavný ekonóm Medzinárodného menového fondu (MMF) Pierre-Olivier Gourinchas. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Gourinchasa väčšina veľkých centrálnych bánk vrátane amerického Federálneho rezervného systému (Fed), Európskej centrálnej banky (ECB) a Bank of England (BoE) je už blízko vrcholu svojich cyklov zvyšovania sadzieb. Možno "budú musieť urobiť trochu viac, ak sa inflácia ukáže byť o niečo vytrvalejšia", ale je pravdepodobné, že po nedávnych finančných turbulenciách dôjde k utlmeniu úverov zo strany komerčných bánk, čo môže viesť k ochladeniu ekonomík bez potreby agresívnejšieho zvyšovania úrokových sadzieb.



Pokiaľ ide o riziká stability, príslušné orgány by ich mali obmedziť s pomocou nástrojov, ktoré boli použité aj po zlyhaní amerických Silicon Valley Bank a Signature Bank, ako sú úverové nástroje centrálnej banky a iné ochranné opatrenia.



Gourinchas ďalej poznamenal, že ak nedôjde k šokom, Fed a ECB sú "veľmi blízko vrcholu cyklu zvyšovania úrokov". Pripomenul však, že tí, ktorí očakávajú rýchly posun späť k uvoľňovaniu úrokových sadzieb, budú pravdepodobne sklamaní.



Gourinchas uviedol, že americká ekonomika sa ukázala ako prekvapivo odolná. Potvrdili to aj silné marcové údaje o trhu práce v USA, ktoré ukázali, že miera nezamestnanosti klesla na historicky najnižšiu úroveň 3,5 %.



Domnieva sa tiež, že k určitej korekcii trhu práce "by malo dôjsť", ale nepredpokladá rýchly rast nezamestnanosti.



MMF predpovedal Spojeným štátom v roku 2023 rast ekonomiky na úrovni 1,6 %.