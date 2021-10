MMF: Ceny energií zostanú v najbližších mesiacoch vysoké

Washington 12. októbra (TASR) - Ceny energií, ktoré v poslednom čase prudko stúpli, zrejme zostanú v najbližších mesiacoch vysoké. Na začiatku budúceho roka by sa však mali začať znižovať, uviedla v rozhovore pre agentúru AFP hlavná ekonómka Medzinárodného menového fondu (MMF) Gita Gopinathová.



Ceny energií "budú zvýšené" v najbližších mesiacoch. "Očakávame, že sa opäť znížia do konca prvého kvartála budúceho roka a v druhom kvartáli," uviedla Gopinathová. "Keď prekonáme zimné mesiace, zlepší sa to."



Ceny ropy v pondelok (11. 10.) vzrástli na viacročné maximá, pričom americká WTI sa dostala nad 80 USD (69,23 eura) za barel (159 litrov) prvýkrát od októbra 2014. WTI pokračovala v utorok v posilňovaní, cena severomorskej ropnej zmesi Brent však mierne klesla.



Zvyšovanie cien energií podporuje obavy z pribrzdenia zotavovania globálnej ekonomiky a ďalšieho zrýchlenia inflácie.



Gopinathová varovala, že veľa bude závisieť od počasia. Veľmi chladná zima môže spôsobiť rozsiahle výpadky elektriny a "bude mať oveľa väčší vplyv na svet".



(1 EUR = 1,1555 USD)