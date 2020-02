MMF: Čína má priestor na fiškálne stimuly, ale nemá zabúdať na reformy

Peking/Tokio 12. februára (TASR) - Čína má priestor na prijatie fiškálnych stimulov, ak bude jej hospodárstvo ďalej spomaľovať. Nemala by však zabúdať na štrukturálne reformy a ďalšie kroky na vyriešenie rýchleho rastu úverov. Vyhlásil to v stredu vysoký predstaviteľ Medzinárodného menového fondu (MMF).



Changyong Rhee, riaditeľ MMF pre Áziu a Tichomorie, počas návštevy v Tokiu povedal, že zatiaľ je príliš skoro na to, aby bolo možné vyhodnotiť vplyv epidémie koronavírusu na ázijské ekonomiky. V každom prípade však táto epidémia predstavuje ďalšiu hrozbu pre hospodársky rast regiónu.



Fond podľa neho nepopiera, že epidémia koronavírusu rozhodne zvyšuje riziko poklesu ázijských ekonomík. Zvlášť v prípade krajín, ktoré majú úzke vzťahy s Čínou, dodal na tlačovej konferencii v Tokiu.