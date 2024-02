MMF: Čínsku ekonomiku čaká v nasledujúcich rokoch ďalšie spomalenie

Peking 2. februára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že spomaľovanie čínskeho hospodárstva v nasledujúcich rokoch pravdepodobne pretrvá, keďže ázijský gigant čelí poklesu produktivity a rýchlemu starnutiu populácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Druhá najväčšia ekonomika sveta zaznamenala v minulom roku jeden z najpomalších rastov za posledné desaťročia, keď sa ku geopolitickému napätiu a oslabeniu globálneho dopytu pridala dlhová kríza v sektore nehnuteľností. MMF v piatok uviedol, že predpovedá ďalšie spomaľovanie až na 3,5 % v roku 2028.



Čínsky realitný sektor bol kľúčovým pilierom hospodárskeho rastu, v súčasnosti sa však zmieta vo veľkých dlhoch, ktoré môžu ohroziť finančný systém krajiny. Pokračujúce spomalenie na trhu s nehnuteľnosťami by mohlo ešte viac oslabiť súkromný dopyt a zhoršiť dôveru. Podľa MMF sa sektor nachádza uprostred niekoľkoročnej transformácie, v rámci ktorej by sa mal stať menším a udržateľnejším.



Čínska ekonomika sa podľa oficiálnych štatistík vlani zväčšila o 5,2 %, čo bolo tesne nad umierneným vládnym cieľom 5 %. Vývoz, ktorý bol dlhodobo kľúčovým motorom ekonomiky, zaznamenal prvý pokles za posledných sedem rokov, k čomu prispelo najmä zvýšenie napätia vo vzťahoch so západnými krajinami a oslabenie globálneho dopytu. Cieľ rastu na rok 2024 majú čínski predstavitelia zverejniť v marci.