MMF: Ekonomika Ukrajiny by mala v budúcom roku pokračovať v raste

Kyjev 5. októbra (TASR) - Ukrajinská ekonomika sa dokázala prispôsobiť vojnovému stavu a mala by aj v budúcom roku zaznamenať ekonomický rast. Uviedol to zástupca šéfa misie Medzinárodného menového fondu (MMF) pre Ukrajinu Natan Epstein. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ekonomika sa evidentne dobre prispôsobuje súčasnému vojnovému stavu a vykazuje mimoriadnu odolnosť," povedal Epstein a dodal, že fond počíta s rastom hospodárstva aj v ďalšom roku. V júni MMF zverejnil prognózu, v rámci ktorej stanovil rast ukrajinskej ekonomiky v tomto roku v rozmedzí od 1 % do 3 %. V tejto súvislosti Epstein uviedol, že on odhaduje rast blízko hornej hranice uvádzaného rozmedzia.



Ukrajinská ekonomika zaznamenala prudký pokles po tom, ako Rusko vo februári minulého roka na krajinu zaútočilo. Financovanie humanitnej a sociálnej pomoci na Ukrajine je stále výrazne závislé od podpory západných krajín a medzinárodných inštitúcií, pričom od samotného fondu dostala Ukrajina v tomto roku približne 3,6 miliardy USD (3,43 miliardy eur).



Misia MMF bola v Kyjeve s cieľom opätovne zhodnotiť plnenie úverového programu v hodnote 15,6 miliardy USD. Bol to jej druhý prieskum, v rámci ktorého fond rokoval s vládnymi predstaviteľmi o makroekonomických cieľoch a štrukturálnych reformách. Štvorročný program je súčasťou celosvetového balíka pomoci v celkovom objeme 115 miliárd USD na podporu ukrajinskej ekonomiky v situácii, keď Ukrajina zápasí s dôsledkami ruskej invázie.



(1 EUR = 1,0497 USD)