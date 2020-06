Ekonomika USA klesne výraznejšie ako sa čakalo, predpokladá MMF

Washington 18. júna (TASR) - Faktické uzatvorenie ekonomiky USA trvalo dlhšie, než sa čakalo, napriek určitému zmierneniu reštrikcií v oblasti mobility. To signalizuje výraznejší než pôvodne predpokladaný pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v 2. štvrťroku. Uviedol to vo štvrtok Medzinárodný menový fond (MMF).



Vzhľadom na pokračujúce karanténne opatrenia by tempo zotavovania najväčšej svetovej ekonomiky mohlo byť pomalšie, povedal hovorca fondu Gerry Rice. Konkrétnu prognózu však nezverejnil. Podrobnosti by mali byť známe 24. júna, keď MMF zverejní aktualizovaný výhľad vývoja svetovej ekonomiky World Economic Outlook.



V apríli MMF v rámci najoptimistickejšej prognózy uvádzal pokles americkej ekonomiky tento rok na úrovni 5,9 %, pričom v budúcom roku by mala vzrásť o 4,7 %. V prípade Číny fond v rovnakom období odhadoval rast na úrovni 1,2 %, v ďalšom roku však čaká rast až o 9,2 %.



Aj prognóza svetovej ekonomiky bude podľa všetkého horšia, než fond uvádzal pred dvoma mesiacmi. Šéfka MMF Kristalina Georgievová a ďalší predstavitelia fondu uviedli, že MMF pravdepodobne reviduje už aj tak pesimistické vyhliadky globálnej ekonomiky smerom nadol. Aprílová prognóza fondu poukazovala na tohtoročný pokles svetovej ekonomiky o 3 %.