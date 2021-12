K. Georgieva: Fiškálne pravidlá EÚ by sa mali zreformovať

Brusel 6. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala zreformovať prísne fiškálne pravidlá, ktorých platnosť je aktuálne pozastavená, uviedla šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva. Pred ich opätovným zavedením, ktoré sa očakáva v roku 2023, by mala pripraviť dočasné riešenie.



"Fiškálne pravidlá EÚ by sa mali zreformovať, aby odrážali postpandemickú realitu," uviedla Georgieva po stretnutí s ministrami financií eurozóny. "Uplatnenie aktuálnych fiškálnych pravidiel by vyžadovalo nerealisticky veľké a kontraproduktívne úpravy v niektorých vysoko zadlžených krajinách."



MMF vo svojej v pondelok zverejnenej správe uviedol, že vhodná by bola dočasná prechodná dohoda o fiškálnych pravidlách, kým začnú platiť nové pravidlá.



Podľa Paktu stability a rastu, ktorý je rámcom fiškálnych politík v EÚ, by vládne deficity mali dosiahnuť maximálne 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a verejný dlh by nemal presiahnuť 60 % HDP. Európska komisia (EK) minulý rok v marci pozastavila platnosť paktu prvýkrát, aby umožnila vládam prijať fiškálne stimuly na zmiernenie následkov pandémie.