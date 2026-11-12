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MMF: Európa musí urýchliť reformy, aby dokázala čeliť budúcim krízam
Vysoké ceny energií budú totiž naďalej zaťažovať ekonomiku, zatiaľ čo rastúce výnosy štátnych dlhopisov sú varovným signálom, že fiškálne výzvy nemožno ignorovať.
Autor TASR
Brusel 12. novembra (TASR) - Európa musí urýchliť hospodárske reformy, aby dokázala čeliť budúcim krízam, upozornil vo štvrtok Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Európa zatiaľ zvládla energetický šok lepšie, než sa čakalo,“ uviedol Mateusz Szczurek, riaditeľ MMF pre Európu. „Jedným z dôvodov je pokrok v energetickej transformácii, pričom zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie znižuje závislosť od dovážaných fosílnych palív. Je to úspech európskych politík,“ dodal.
„Európa však ešte nemá vyhraté,“ upozornil bývalý poľský minister financií. Vysoké ceny energií budú totiž naďalej zaťažovať ekonomiku, zatiaľ čo rastúce výnosy štátnych dlhopisov sú varovným signálom, že fiškálne výzvy nemožno ignorovať.
Okrem uplatňovania obozretnej menovej a fiškálnej politiky MMF odporučil európskym krajinám pokračovať v energetickej transformácii. Zároveň ich vyzval na uskutočnenie reforiem, ktoré by mohli posilniť rastový potenciál najmä prostredníctvom užšej integrácie spoločného európskeho trhu.
Pokračovanie v reformách a posilňovanie jednotného trhu s cieľom zvýšiť nízku úroveň produktivity v Európe by „podporilo inovácie najmä v nových, rýchlo rastúcich odvetviach, v ktorých Európa zaostáva“, uzavrel Szczurek.
„Európa zatiaľ zvládla energetický šok lepšie, než sa čakalo,“ uviedol Mateusz Szczurek, riaditeľ MMF pre Európu. „Jedným z dôvodov je pokrok v energetickej transformácii, pričom zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie znižuje závislosť od dovážaných fosílnych palív. Je to úspech európskych politík,“ dodal.
„Európa však ešte nemá vyhraté,“ upozornil bývalý poľský minister financií. Vysoké ceny energií budú totiž naďalej zaťažovať ekonomiku, zatiaľ čo rastúce výnosy štátnych dlhopisov sú varovným signálom, že fiškálne výzvy nemožno ignorovať.
Okrem uplatňovania obozretnej menovej a fiškálnej politiky MMF odporučil európskym krajinám pokračovať v energetickej transformácii. Zároveň ich vyzval na uskutočnenie reforiem, ktoré by mohli posilniť rastový potenciál najmä prostredníctvom užšej integrácie spoločného európskeho trhu.
Pokračovanie v reformách a posilňovanie jednotného trhu s cieľom zvýšiť nízku úroveň produktivity v Európe by „podporilo inovácie najmä v nových, rýchlo rastúcich odvetviach, v ktorých Európa zaostáva“, uzavrel Szczurek.