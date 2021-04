MMF: Európska ekonomika sa vráti na predkrízovú úroveň v roku 2022

Washington/Londýn 14. apríla (TASR) - Európska ekonomika zasiahnutá pandémiou nového koronavírusu sa môže vrátiť na predkrízové úrovne na budúci rok, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF). Závisieť to však bude od očkovania proti ochoreniu COVID-19.



Európske krajiny museli v uplynulých týždňoch zaviesť nové protiepidemické opatrenia, keďže počet nakazených novým koronavírusom sa prudko zvýšil. To spôsobilo, že MMF znížil svoju prognózu rastu európskej ekonomiky v tomto roku na 4,5 %. Na budúci rok počíta s expanziou o 3,9 %. Predpokladom je, že vakcíny sa stanú v tomto a budúcom roku široko dostupné. Podľa MMF by sa európska ekonomika mala na budúci rok dostať na úroveň spred pandémie, ale nie na dráhu očakávanú pred pandémiou.



Neistota týkajúca sa vývoja pandémie však bude naďalej zahmlievať vyhliadky, ide predovšetkým o nové varianty koronavírusu a rýchlosť očkovania. Podľa šéfa európskeho oddelenie MMF Alfreda Kammera nie je jasné, ako rýchlo sa podarí zvládnuť tretiu vlnu pandémie. Ďalším rizikom je pomalšie očkovanie. "Musíme byť pripravení, že ten vírus nás opäť prekvapí."



MMF tiež počíta v tomto roku s výrazným zrýchlením inflácie z dôvodu zdraženia komodít. To by mohlo prinútiť Európsku centrálnu banku (ECB) korigovať ultra uvoľnené nastavenie menovej politiky.