MMF: Európske vlády musia pomôcť firmám pri zvyšovaní kapitálu

Brusel/Washington 2. marca (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) varoval, že európske firmy potrebujú čerstvý kapitál, aby zachránili milióny pracovných miest.



Európske vlády musia pomôcť firmám pri zvyšovaní kapitálu, inak budú čeliť vlne bankrotov a prudkému zvýšeniu nezamestnanosti. Podľa MMF hrozí strata až 15 miliónov pracovných miest.



MMF odhaduje, že masívne vládne dávky a stimuly počas pandémie pomohli zachrániť až 30 miliónov pracovných miest, ale podiel nesolventných spoločností sa stále zvyšuje, pričom najohrozenejšie sú malé firmy. Na to, aby sa európske firmy dostali z nebezpečenstva, je podľa MMF potrebná verejná a súkromná podpora v celkovom objeme 2 % až 3 % výkonu ekonomiky.



Zdravšie firmy zabránia opätovnému roztočeniu fatálnej špirály negatívneho vplyvu medzi európskym realitným a finančným sektorom, uviedli ekonómovia MMF. Zdravšie firmy predovšetkým vytvoria viac pracovných miest.



Aby sa zabránilo mrhaniu verejnými peniazmi a zachraňovaniu neživotaschopných firiem, je podľa expertov MMF potrebné zapojiť do tohto procesu aj banky, týmto spôsobom by časť rizika na seba prevzal súkromný sektor.