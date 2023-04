MMF: Európu čaká úloha, ako znížiť infláciu bez upadnutia do recesie

Washington/Brusel 28. apríla (TASR) - Európu čaká náročná úloha znížiť infláciu a zároveň si udržať hospodársky rast a zachovať finančnú stabilitu, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojom aktualizovanom výhľade pre región. TASR o tom informuje na základe správy MMF.



Rast ekonomiky sa v celej Európe prudko spomalil, inflácia zostáva príliš vysoká a riziká vo finančnom sektore sa stávajú skutočnosťou. Skrotenie inflácie, ktoré nepovedie k finančným turbulenciám a recesii, si bude vyžadovať sprísnenie makroekonomických politík a ich prispôsobenie meniacim sa finančným podmienkam, prísnejšiu finančnú reguláciu a dohľad a odvážnejšie reformy na strane ponuky, ktoré povedú k ozdraveniu po pandémii a energetickej kríze, uviedol MMF.



MMF počíta s tým, že rast ekonomiky Európy sa tento rok spomalí na 0,8 % z 2,2 % v roku 2022. V roku 2024 by sa mal potom opäť oživiť na 1,7 %. Predpoveď na tento je v porovnaní s októbrovou prognózou o 0,2 percentuálneho bodu vyššia a na budúci rok o 0,3 percentuálneho bodu nižšia.



Rozvinuté európske ekonomiky by mali tento rok expandovať o 0,7 % a na budúci rok o 1,4 % po +3,6 % v minulom roku. Hrubý domáci produkt (HDP) rozvíjajúcich sa ekonomík (bez započítania Bieloruska, Ruska, Turecka a Ukrajiny) sa podľa MMF v roku 2023 zvýši o 1,1 % a v roku 2024 o 3 %. To znamená, že MMF v porovnaní so svojím októbrovým výhľadom pre Európu prognózu pre rozvinuté ekonomiky regiónu na tento rok zvýšil o 0,1 percentuálneho bodu a na budúci rok znížil o 0,3 percentuálneho bodu. Predpoveď pre rozvíjajúce sa ekonomiky znížil o 0,5, respektíve o 0,4 percentuálneho bodu.



MMF očakáva, že tempo rastu ekonomiky eurozóny tento rok klesne na 0,8 % z 3,5 % v roku 2022. V roku 2024 by sa potom malo zrýchliť na 1,4 %.



Z veľkých rozvinutých európskych ekonomík čaká podľa MMF tento rok pokles Nemecko (-0,1 %) a Spojené kráľovstvo (-0,3 %.) Obe ekonomiky sa na budúci rok oživia a expandujú o 1,1 %, respektíve o 1 %. Francúzsky HDP tento rok stúpne o 0,7 %, rovnako ako aj taliansky, španielska ekonomika by si mala polepšiť až o 1,5 %. V roku 2024 sa tempo ich rastu zrýchli na 1,1 %, 0,8 %, respektíve 2 %.



MMF očakáva, že rast slovenskej ekonomiky sa v roku 2023 spomalí na 1,3 % z 1,7 % v minulom roku, a potom v roku 2024 akceleruje až na 2,7 %.



Ruská ekonomika sa podľa MMF tento rok vráti k miernemu rastu (+0,7 %) po poklese o 2,1 % v roku 2022. V roku 2024 by mala expandovať o 1,3 %.



Ekonomiku Ukrajiny tvrdo zasiahla útočná vojna, ktorú proti krajine vedie Rusko. Odhaduje sa, že HDP sa v minulom roku prepadol o 30,3 %. Tento rok by mal klesnúť o ďalšie 3 %. MMF prognózu na budúci rok nezverejnil.



Ďalším kľúčovým predpokladom, z ktorého vychádzajú predpovede MMF, je, že nepríde k ďalšej eskalácii vojny na Ukrajine ani sankcií, ktoré s ňou súvisia. To by malo spôsobiť, že ceny energií a ďalších komodít budú naďalej klesať v súlade s aprílovými projekciami MMF pre svetovú ekonomiku (World Economic Outlook).



MMF počíta s tým, že tvorcovia politík budú pokračovať v prijímaní opatrení na zníženie inflácie, čo zmierni potrebu výraznejšieho sprísnenia, a potom aj prudšieho spomalenia rastu ekonomiky. To znamená, že viaceré centrálne banky vrátane Európskej centrálnej banky (ECB) budú pokračovať v sprísňovaní menových politík a/alebo budú držať ich reštriktívne nastavenie počas dlhšieho obdobia. Pokračovať by mala aj mierna fiškálna konsolidácia a prípadné ďalšie finančné stresy budú pod kontrolou.



MMF predpokladá, že spomalenie súkromného dopytu v roku 2023 bude spomedzi rozvíjajúcich sa európskych ekonomík citeľné predovšetkým v Maďarsku a Poľsku a spomedzi rozvinutých ekonomík v Rakúsku, na Cypre, v Grécku, na Islande, v Slovinsku a Spojenom kráľovstve.



Inflácia v Európe sa podľa MMF v roku 2023 spomalí na 10,4 % a v roku 2024 na 6,3 % z 15,2 % v roku 2022. Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne by sa tento rok malo znížiť na 5,3 % a na budúci rok na 2,9 % z 8,4 % v minulom roku.