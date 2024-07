Medzinárodný menový fond: Fed by nemal znižovať úrokové sadzby

Washington 18. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vo štvrtok uviedol, že americký Federálny rezervný systém (Fed) by nemal znižovať úrokové sadzby do "konca roka 2024" a vláda musí zvýšiť dane, aby spomalila rastúci federálny dlh. A to aj pre domácnosti, ktoré zarábajú menej ako 400.000 USD (365.965,23 eura) ročne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Fond to uviedol v podrobnej výročnej správe o hospodárskej politike USA. Už v predchádzajúcich týždňoch pritom poukazoval na potrebu väčšej fiškálnej obozretnosti, keďže deficity v USA sa naďalej prehlbujú napriek silnému ekonomickému rastu. Republikáni a demokrati pritom aktuálne formulujú daňové a výdavkové návrhy pred novembrovými prezidentskými voľbami.



Hlavný ekonóm MMF Pierre-Olivier Gourinchas už v utorok (16. 7.) povedal, že Fed si môže dovoliť čakať dlhšie so začatím uvoľňovania menovej politiky vďaka silnému trhu práce.



V najnovšej správe sa uvádza, že zníženie úrokov by malo prísť "koncom roka 2024", aby sa predišlo ďalším prekvapeniam v oblasti inflácie, bez uvedenia konkrétneho mesiaca. Najbližšie zasadnutie Fedu sa uskutoční 30. až 31. júla a ďalšie 17. až 18. septembra, 6. až 7. novembra (po voľbách v USA) a 17. až 18. decembra.



"Vzhľadom na výrazné inflačné riziká by bolo rozumné znížiť úrokovú sadzbu až potom, keď budú jasnejšie dôkazy, že inflácia sa udržateľne vracia k cieľu Fedu na úrovni 2 %," píše sa v správe.



MMF ďalej uviedol, že pomer verejného dlhu USA k hrubému domácemu produktu (HDP) by mal zostať v strednodobom horizonte výrazne nad prognózami pred pandémiou, pričom do roku 2029 sa zvýši na 109,5 % z 98,7 % HDP v roku 2020.



Takéto vysoké deficity a dlh vytvárajú rastúce riziko pre americkú a globálnu ekonomiku, upozornil MMF a dodal, že je potrebné progresívne zvyšovanie daní, a to aj pre tých, ktorí zarábajú menej ako 400.000 USD ročne.



Prezident Joe Biden navrhol zvýšiť daňové sadzby pre korporácie a bohatých Američanov, ale sľúbil, že nedvihne dane domácnostiam s ročným príjmom nižším ako 400.000 USD. Jeho republikánsky rival Donald Trump povedal, že chce zachovať zníženie daní, ktoré prešlo v roku 2017, keď bol prezidentom, a prípadne by mohol ešte znížiť niektoré dane pre Američanov a korporácie so strednými príjmami.



(1 EUR = 1,093 USD)