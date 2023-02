MMF: Finančné trhy majú dobrý dôvod na optimizmus

Dubaj 13. februára (TASR) - Finančné trhy majú dobrý dôvod na to, aby boli optimistickejšie, uviedla šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. Ekonomika USA sa totiž zrejme vyhne recesii a Čína sa oživuje po zrušení pandemických kontrol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Georgievová, ktorá vystúpila na Svetovom vládnom samite (World Government Summit), označila výhľad MMF na rok 2023 za "menej zlý, ale nie dobrý". Fond totiž počíta so spomalením rastu ekonomiky, pričom inflácia naďalej zostáva problémom.



Medzi pozitívne faktory patrí odolnosť trhov práce v USA a EÚ, opätovné otvorenie Číny a "prekvapivo dobré výsledky centrálnych bánk, ktoré sprísňovaním finančných podmienok" dokázali konečne spomaliť rast cien, hoci boj s infláciou sa podľa šéfky MMF ešte ani zďaleka neskončil.



MMF podľa nej očakáva ďalšie sprísňovanie menových politík ešte v tomto roku, ale nepredpokladá, že centrálne banky v ňom budú pokračovať až do roku 2024.



"Trhy majú dobrý dôvod byť optimistickejšie, pretože konečne vidia, že ekonomika USA sa zrejme vyhne recesii a tiež, že Čína sa opäť otvára a čínski spotrebitelia sa ponáhľajú míňať peniaze, ktoré ušetrili počas pandémie, blokády," uviedla Georgievová.