MMF: Fiškálne stimuly v USA zrýchlia infláciu len dočasne

Washington 21. marca (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) nepredpokladá, že by fiškálne stimuly v USA zvýšili infláciu dlhodobo.



Fiškálne stimuly administratívy prezidenta Joea Bidena v objeme 1,9 bilióna (1,6 bilióna eur) môžu spôsobiť dočasný nárast spotrebiteľských cien, ale inflácia zrejme nezostane vysoko dlhší čas, uviedla hlavná ekonómka Medzinárodného menového fondu (MMF) Gita Gopinathová v rozhovore pre National Public Radio, vysielanom v piatok (19. 3.).



Americká centrálna banka (Fed) má podľa nej nástroje, aby zasiahla proti vysokému rastu cien, ak by inflácia zostala vysoko dlhšie. Gopinathová však upozornila, že rýchly nárast úrokových sadzieb by mohol spôsobiť turbulencie.



Gopinathová súhlasí s názorom šéfa Fedu Jeroma Powella, že nárast inflácie na 2,4 %, teda nad dvojpercentný cieľ Fedu, v tomto roku bude len jednorazovým vyskočením cien, ktoré nezmení ďalší vývoj inflácie.



Predstavitelia MMF opakovane varovali, že centrálne banky musia pozorne sledovať vývoj a zabrániť prudkému nárastu sadzieb. Podľa Gopinathovej je dôležité monitorovať inflačné očakávania a až v prípade, ak budú signalizovať trvalé zrýchľovanie, treba prijať potrebné opatrenia.



(1 EUR = 1,1891 USD)