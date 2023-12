MMF: Fragmentácie svetovej ekonomiky môžu znížiť globálny HDP o 7 %

Washington 11. decembra (TASR) - Fragmentácia svetovej ekonomiky a zásadné zmeny v obchodných vzťahoch Spojenými štátmi a Čínou by mohli vyústiť do "novej studene vojny". Vyhlásila to v pondelok námestníčka výkonnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF) Gita Gopinathová. Ak by sa svetová ekonomika rozdelila na dva súperiace bloky, mohlo by to viesť k poklesu globálneho hrubého domáceho produktu o 2,5 % až 7 %, varovala Gopinathová na ekonomickej konferencii v kolumbijskom Medellíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Náznaky širokého ústupu od globalizácie sa síce zatiaľ neprejavujú, objavujú sa však zlomové líne a "geoekonomická fragmentácia" sa stáva čoraz viac realitou, uviedla druhá najvyššia predstaviteľka MMF. "Ak sa fragmentácia prehĺbi, mohli by sme sa ocitnúť v novej studenej vojne," dodal.



MMF vo svojej jesennej prognóze zverejnenej v októbri ponechal odhad tohtoročného rastu svetovej ekonomiky na úrovni 3 %. V tom čase konštatoval, že ekonomika sa naďalej zotavuje z pandémie nového koronavírusu, ruskej invázie na Ukrajinu a minuloročnej energetickej krízy. Zároveň upozornil na riziká súvisiace najmä s realitnou krízou v Číne, nestálymi cenami komodít, geopolitickou roztrieštenosťou a opätovným nárastom inflácie.