MMF: Francúzsko môže využiť hospodársky rast na zníženie deficitu

Paríž/ Luxemburg 20. júna (TASR) - Francúzsko môže urobiť "viac" pre zníženie svojho deficitu tým, že využije rast ekonomiky. Uviedla to vo štvrtok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová deň po tom, ako Brusel pokarhal Paríž za porušovanie pravidiel Európskej únie (EÚ) o výdavkoch. TASR správu prevzala z AFP.



"Krajiny, ktoré majú relatívne vyššie dlhy a deficity, by mali v čase, keď sa ekonomike darí lepšie, ako sme očakávali, využiť to a byť ráznejšie pri znižovaní dlhu a deficitu," povedala novinárom Georgievová na okraj stretnutia ministrov financií eurozóny v Luxembursku.



Ekonomika eurozóny v roku 2023 vzrástla o 0,4 %. MMF predpovedá euroregiónu v tomto roku rast o 0,8 % a v roku 2025 jeho zrýchlenie na 1,5 %.



Podľa Georgievovej Francúzsko a ďalšie krajiny tak môžu dosiahnuť viac vzhľadom na tento očakávaný vývoj hospodárstva.



Európska komisia v stredu napomenula Francúzsko spolu so šiestimi ďalšími štátmi EÚ za nadmerný deficit, ktorý prekročil povolený limit 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). A zároveň podľa rozpočtových pravidiel EÚ štátny dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP.



Francúzsko uviedlo, že chce do roku 2027 znížiť svoj deficit z minuloročných 5,5 % na 3 % HDP.



Komisia oznámila tiež, že na budúci mesiac navrhne začatie procedúry proti nadmernému deficitu proti siedmim krajinám: Belgicku, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Malte, Poľsku a Slovensku, ktoré musia pripraviť plán konsolidácie svojich financií. Brusel bude dohliadať, aby sa úroveň ich dlhu alebo deficitu vrátila čo najskôr na povolenú úroveň.