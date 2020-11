MMF: Francúzsko si musí pripraviť plán konsolidácie verejných financií

Paríž 2. novembra (TASR) - Francúzsko musí už teraz pripraviť plán konsolidácie verejných financií, ktorý bude realizovať po tom, ako sa ekonomika začne zotavovať z koronakrízy, uviedol v pondelok Medzinárodný menový fond (MMF).



MMF prognózuje, že francúzsky hrubý domáci produkt (HDP) tento rok klesne o 10 %. Na budúci rok by sa druhá najväčšia ekonomika eurozóny mala oživiť a vzrásť o 5 % až 6 % v závislosti od vývoja pandémie a opatrení na jej zastavenie.



Francúzsko minulý týždeň opäť zaviedlo karanténne a reštriktívne opatrenia, aby spomalilo šírenie nového koronavírusu. Vláda odhaduje, že ekonomika tento rok klesne o 11 % a že verejný dlh stúpne na 119,8 % HDP. Odhaduje sa, že mesiac lockdownu stojí minimálne 15 miliárd eur.



„Dôveryhodný a ambiciózny strednodobý plán fiškálnej konsolidácie by mal byť pripravený teraz, aby sa mohol implementovať, až keď bude zotavovanie ekonomiky pevné,“ uviedol MMF. Fond dodal, že snahy by mali cieliť predovšetkým na verejné výdavky, ktoré patria medzi najvyššie na svete a ktoré sa Parížu nedarí znižovať.