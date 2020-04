MMF: Globálna ekonomika sa nezotaví z koronakrízy ani do roku 2021

Washington 19. apríla (TASR) - Globálna ekonomika sa z koronakrízy zrejme plne nezotaví ani do konca budúceho roka, uviedla hlavná ekonómka Medzinárodného menového fondu (MMF) Gita Gopinathová.



MMF tento týždeň výrazne zhoršil prognózy vývoja svetovej ekonomiky. Aktuálne počíta tento rok s poklesom o 3 % a na budúci rok s nárastom o 5,8 %.



"V roku 2021 predpovedáme zotavenie s nárastom 5,8 %, ale to je len čiastočné zotavenie," povedala Gopinathová v piatok (17. 4.) v rozhovore pre CNBC. "Takže očakávame, že aj na konci roka 2021 bude úroveň ekonomickej aktivity nižšia, než sme prognózovali pred koronavírusom," dodala.



Novým koronavírusom sa nakazili už vyše 2 milióny ľudí po celom svete. Pandémia spôsobila, že vlády zaviedli reštriktívne opatrenia na jej zastavenie. Vlády a centrálne banky tiež prijali opatrenia na pomoc firmám a domácnostiam, aby zvládli túto krízu. Gopinathová označila ich reakciu za "agresívnu" a "rýchlu".



"Myslím si, že ak to porovnáme s globálnou finančnou krízou, reakcia bola podstatne rýchlejšia a jej rozsah bol oveľa väčší," uviedla Gopinathová. Upozornila, že ekonomiky po celom svete ohlásili fiškálne stimuly v celkovej hodnote zhruba 8 biliónov USD (7,4 bilióna eur).



Varovala však, že stimuly nie sú "rovnomerne distribuované" naprieč ekonomikami, keď až 7 biliónov pochádza z krajín skupiny G20. "Obavy, ktoré máme, sa viac týkajú rozvojových a rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré majú menší fiškálny priestor a musia riešiť problémy s externými účtami."



(1 EUR = 1,0860 USD)