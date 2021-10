MMF: Globálna ekonomika sa zotavuje vďaka vakcínam a stimulom

Washington 27. októbra (TASR) - Mimoriadne opatrenia predovšetkým v krajinách skupiny G20 a vakcíny proti ochoreniu COVID-19 podporujú zotavovanie globálnej ekonomiky. To však ohrozujú nové varianty koronavírusu, inflačné tlaky a narušenia dodávateľských reťazcov, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF).



Šéfka MMF Kristalina Georgieva vo svojom blogovom príspevku zverejnenom v stredu pred piatkovým (29. 10.) zasadnutím ministrov financií a zdravotníctva skupiny G20 vyzvala politikov, aby prijali rázne opatrenia na ukončenie pandémie a vytvorenie priestoru pre udržateľnejšiu ekonomiku.



MMF tento mesiac mierne znížil svoju prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku na 5,9 % zo 6 %. Ako dôvod uviedol narušenia dodávateľských reťazcov a inflačné tlaky.



Georgieva uviedla, že krajiny G20 môžu počas roka 2022 zlepšiť svoje rastové vyhliadky opatrnou kalibráciou monetárnych a fiškálnych politík. Realizácia prorastových reforiem, ako sú napríklad programy na podporu pri hľadaní práce či rekvalifikačné programy, a zníženie regulačných bariér pri zakladaní nových firiem by mohli do roku 2026 zvýšiť celkový hrubý domáci produkt (HDP) skupiny G20 približne o 4,9 bilióna USD (4,2 bilióna eur), tvrdí Georgieva.



Podľa šéfky MMF je potrebných okolo 20 miliárd USD na financovanie ďalších dotácií na testovanie, liečbu, dodávky vakcín a medicínskeho materiálu na ukončenie pandémie a dodanie už prisľúbených dávok vakcín.



Krajiny G20 by mali urýchliť implementáciu Spoločného rámeca pre zaobchádzanie s dlhmi (Common Framework on Debt Treatments), aby zraniteľné štáty neboli nútené voliť medzi platením veriteľom a poskytovaním zdravotnej starostlivosti.



Georgieva takisto vyzvala lídrov G20, aby sa zaviazali prijať komplexný balík opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do polovice storočia. Odvolávala sa na novú analýzu MMF, podľa ktorej zvyšovanie energetickej účinnosti a prechod na obnoviteľné zdroje vytvoria nové pracovné miesta. Podľa spomínanej analýzy komplexný investičný plán sústredený na zelené politiky môže v tomto desaťročí zvýšiť globálny HDP približne o 2 % a vytvoriť 30 miliónov nových pracovných miest.



(1 EUR = 1,1617 USD)