Washington 14. apríla (TASR) – Medzinárodný menový fond očakáva v tomto roku recesiu svetovej ekonomiky. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu.



MMF vo svojej aktuálnej prognóze počíta s tým, že globálna ekonomika v tomto roku klesne o 3 %. To by bol hlbší prepad ako po finančnej kríze z rokov 2008/09. Ešte v januári MMF predpovedal nárast o 3,3 %.



MMF predpokladá, že v roku 2021 sa globálna ekonomika výrazne oživí a vzrastie o 5,8 %. Nevyhnutným predpokladom však je, že sa pandémia dostane pod kontrolu ešte v 2. polroku 2020 a ekonomická aktivita sa začne vracať do normálu. Fond varoval, že aktuálne prognózy sú mimoriadne neisté vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu.