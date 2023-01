MMF: Globálnu ekonomiku čaká ťažší rok, než bol ten minulý

Washington 2. januára (TASR) - Globálnu ekonomiku čaká ťažší rok, než bol ten minulý, varuje šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rok 2023 bude pre väčšinu svetovej ekonomiky ťažkým rokom, keďže hlavné motory globálneho rastu - Spojené štáty, Európa a Čína - zaznamenávajú spomaľovanie aktivity, uviedla v nedeľu (1. 1.) šéfka MMF.



Nový rok bude "ťažší ako ten minulý", povedala Georgievová v rozhovore pre CBC. "Prečo? Pretože tri veľké ekonomiky - USA, EÚ a Čína - sa všetky súčasne spomaľujú."



MMF v októbri znížil prognózu rastu globálnej ekonomiky v roku 2023 z dôvodu negatívnych vplyvov vojny na Ukrajine, rovnako ako aj inflačných tlakov a zvýšenia úrokových sadzieb, ktorým sa hlavné centrálne banky, ako napríklad americký Federálny rezervný systém (Fed), snažia utlmiť tieto cenové tlaky.



"Rast Číny bol v roku 2022 prvýkrát po 40 rokoch zrejme na úrovni globálneho rastu alebo nižší," uviedla Georgievová. Príčinou boli prísne protipandemické reštrikcie, ktoré Peking už medzičasom síce uvoľnil. Rýchle šírenie ochorenia COVID-19 však v nasledujúcich mesiacoch ešte viac zasiahne druhú najväčšiu svetovú ekonomiku, bude brzdiť regionálny aj globálny rast, uviedla Georgievová.



"Počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov to bude pre Čínu ťažké a bude to mať negatívny vplyv na čínsky rast, na región, aj vplyv na globálny rast bude negatívny," uviedla šéfka MMF.



MMF vo svojej októbrovej prognóze počítal s rastom čínskeho hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2022 na úrovni 3,2 %, čo je na úrovni vyhliadok fondu pre globálnu ekonomiku v roku 2022. V tom čase tiež predpokladal, že expanzia čínskej ekonomiky sa v roku 2023 zrýchli na 4,4 %, zatiaľ čo globálna ekonomika bude pokračovať v spomaľovaní.



Komentáre šéfky MMF však naznačujú, že koncom tohto mesiaca, keď fond tradične zverejňuje aktualizované prognózy počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose, môže dôjsť k ďalšiemu zníženiu rastových vyhliadok Číny aj globálnej ekonomiky.



Spojené štáty sú podľa šéfky MMF odolnejšie než väčšina ostatných ekonomík a môžu sa vyhnúť poklesu, ktorý zrejme zaznamená až tretina svetových ekonomík. USA sú podľa nej "najodolnejšie" a "môžu sa vyhnúť recesii. Vidíme, že trh práce zostáva pomerne silný."



To však tiež predstavuje riziko, pretože silný trh práce môže byť pre Fed prekážkou jeho snáh o ochladenie inflácie, ktorá sa minulý rok dostala najvyššie za 40 rokov. Ak bude trh práce naďalej silný, "Fed zrejme bude musieť držať úrokové sadzby vyššie a dlhší čas, aby znížil infláciu," uviedla Georgievová.