Menový fond: Globálny dlh v pomere k HDP môže začať znova rásť

Washington 13. septembra (TASR) - Podiel globálneho dlhu k hrubému k hrubému domácemu produktu (HDP) v roku 2022 výrazne klesol, už druhý rok po sebe. Ale tento pokles sa už možno končí, keďže zotavovanie ekonomiky po pandémii ochorenia COVID-19 stráca na sile. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF) v aktualizácii svojej správy o globálnom dlhu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa MMF pomer celkového svetového dlhu k HDP vlani klesol na 238 % z 248 % HDP v roku 2021 a 258 % HDP v roku 2020.



Pokles v uplynulých dvoch rokoch, ktorého motorom bol hospodársky rast a vyššia ako očakávaná inflácia, však vykompenzoval len asi dve tretiny z prudkého nárastu globálneho dlhu v roku 2020 vyvolaného ochorením COVID-19. Pomer globálneho dlhu zostáva stále výrazne nad úrovňou 238 % HDP z roku 2019.



Čína zohrala v uplynulých rokoch ústrednú úlohu pri zvyšovaní globálneho dlhu, keďže jej pôžičky predstihli hospodársky rast a jej dlhové zaťaženie v roku 2022 stúplo na 272 % HDP z 265 % v roku 2021. To kontrastuje s globálnym trendom znižovania dlhu.



Na porovnanie, v Spojených štátoch MMF zaznamenali pokles celkového pomeru dlhu k HDP v roku 2022 na 274 % z 284 % v roku 2021.



Svet je na dlhovej "horskej dráhe" už tri roky. A globálny dlh pravdepodobne v strednodobom horizonte opäť vzrastie. MMF preto nalieha na vlády, aby prijali stratégie, ktoré pomôžu znížiť ich zraniteľnosť a to ako v oblasti verejného dlhu, tak aj dlhu domácností a nefinančných spoločností.