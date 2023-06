Menový fond:Imigrácia by mohla prispieť k zníženiu inflácie v Británii

Londýn 6. júna (TASR) - Prisťahovalectvo môže znížiť vysokú mieru inflácie vo Veľkej Británii. Uviedla to zástupkyňa šéfky Medzinárodného menového fondu (MMF) Gita Gopinathová. Jej vyjadrenie zaznelo v čase, keď Spojené kráľovstvo obmedzuje počty legálnych migrantov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice BBC.



Inflácia sa v Británii ochladzuje pomalšie, ako sa čakalo. Prispievajú k tomu čiastočne odvetvia ako pohostinské služby alebo poľnohospodárstvo, kde zamestnávatelia zvyšujú mzdy, aby zaplnili veľké množstvo voľných pracovných miest. Tie by mohli obsadiť aj noví pracovníci z radov migrantov, povedala Gopinathová v rozhovore, ktorý odvysielala BBC v pondelok (5. 6.) večer.



Inflácia v Spojenom kráľovstve v apríli spomalila medziročný rast na 13-mesačné minimum. Na úrovni 8,7 % zostala vysoká, keď prudký rast cien potravín prevážil nad dosahmi nižších cien energií. Analytici očakávali výraznejší pokles inflácie z marcovej hodnoty 10,1 %.



Skúsenosti ukazujú, že pokiaľ je prisťahovalecká politika dobre navrhnutá, je to pre krajiny zvyčajne prospešné, dodala Gopinathová.



Pred budúcoročnými parlamentnými voľbami sa migrácia stáva v Spojenom kráľovstve živo diskutovanou témou. Britský premiér Rishi Sunak označil minulý mesiac úroveň legálnej imigrácie za príliš vysokú a oznámil obmedzenia pri vydávaní rodinných víz pre zahraničných študentov. Čistá migrácia dosiahla v roku 2022 rekordných 606.000 osôb, čo zvyšuje tlak na konzervatívnu vládu, ktorá sa zaviazala znížiť závislosť od zahraničnej pracovnej sily.



Imigrácia bola aj jednou z hlavných sporných tém pred referendom o brexite v roku 2016, ktoré rozhodlo o vystúpení krajiny z Európskej únie. Čista migrácia, teda rozdiel medzi počtom ľudí, ktorí Spojené kráľovstvo opustili, a tými, ktorí tam prišli, ešte v roku 2021 predstavovala 488.000 osôb.



Podľa analytikov sa na zrýchlení nárastu podieľali globálne udalosti ako koniec pandémie a ruská invázia na Ukrajinu. Svoj vplyv mala aj politika obmedzovania občianskych práv v Hongkongu zo strany Číny, ktorá priviedla Spojené kráľovstvo k zmierneniu pravidiel vstupu pre držiteľov britských zámorských pasov. Brexit na druhej strane znamenal koniec politiky voľného pohybu osôb z členských štátov EÚ, čo mnohé podniky označujú za jednu z príčin nedostatku pracovnej sily.