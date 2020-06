Georgievová: Je potrebná platformu pre zelenšiu ekonomiku

Bratislava 16. júna (TASR) – Svet musí budovať platformu pre zelenšiu, digitálnu, odolnú a udržateľnú ekonomiku. Uviedla to šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová počas diskusie, ktorú organizoval GLOBSEC.



Georgievová si myslí, že najväčšími obavami súvisiacimi s uzdravením a budúcim rastom svetových ekonomík sú neschopnosť revitalizácie globalizácie, obchodný protekcionizmus, rastúca nerovnosť v dôsledku nerovnomerného prístupu k možnostiam a stagnujúce vzdelanie.



Takisto uznala, že bankový sektor je zdravší, ako bol v časoch finančnej krízy v roku 2007. Od tej doby sa centrálne banky vedeli na krízu podľa jej slov lepšie pripraviť a spolu s vládami krajín tak dokázali konať rozhodne a rýchlo už počas vznikajúcej pandémie spôsobenej novým koronavírusom.



Šéfka MMF však upozorňuje, že narastajúce dlhy potrebujú byť vyvážené daňovou reformou zameranou na dekarbonizáciu a podporu digitálnych hráčov, ktorí by mali rovnakým dielom znášať daňové zaťaženie.



„Aby sme porazili vírus a postavili naše ekonomiky späť na nohy, musíme vybudovať spoločné miesto, kde budeme spolupracovať smerom k zelenšej, digitálnej, odolnej a udržateľnej ekonomike. Musíme zreformovať systém svetového obchodu tak, aby mohol ďalej napredovať vo všetkých krajinách, ktoré môžu z novej štruktúry profitovať,“ uviedla.



Zároveň si myslí, že ekonomiky majú na výber medzi návratom a obnovou. „Dúfam, že sa rozhodneme správne a pustíme sa do práce cestou za lepšou budúcnosťou. Zvlášť pre Európsku úniu je toto šanca stať sa príkladom pre zvyšok sveta,” uzavrela šéfka MMF.