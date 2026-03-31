MMF: Konflikt na Blízkom východe vyvolal globálny šok
Šok pôsobí predovšetkým prostredníctvom troch kanálov: cien energie, obchodu a finančných podmienok
Autor TASR
Washington 31. marca (TASR) - Vojna na Blízkom východe má ďalekosiahle dôsledky na obchod s energiou, globálne dodávateľské reťazce a finančné trhy, oznámil to v utorok Medzinárodný menový fond (MMF). Konflikt vyvolal „globálny, avšak asymetrický šok“, ktorý pôsobí predovšetkým prostredníctvom troch kanálov: cien energie, obchodu a finančných podmienok, napísal fond. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Vojna mení aj dodávateľské reťazce pre tovar každodennej potreby a kritické dôležité výrobné prostriedky,“ zdôraznil MMF. Presmerovanie tankerov a kontajnerových lodí zvyšuje náklady na prepravu a poistenie a predlžuje dodacie lehoty. Rušenie letov v kľúčových dopravných uzloch v oblasti Perzského zálivu zase negatívne ovplyvňuje globálny cestovný ruch a sťažuje obchod. „S narušením dodávok hnojív, z ktorých približne tretina prechádza Hormuzským prielivom, rastú obavy o ceny potravín,“ upozornil fond s tým, že svetovú ekonomiku pravdepodobne očakáva vyššia inflácia a slabší rast.
