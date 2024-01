Menový fond: Kontajnerová preprava cez Červené more tento rok klesla

Dubaj 31. januára (TASR) - Kontajnerová preprava cez Červené more tento rok klesla takmer o jednu tretinu, keďže útoky jemenských povstalcov pokračujú. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Jemenskí povstalci podporovaní Iránom, tzv. húsíovia, podnikli od 19. novembra 2023 viac ako 30 útokov na komerčné plavidlá, uviedol Pentagon.



Povstalci tvrdia, že útoky sú prejavom solidarity s Palestínčanmi a protestom proti vojne medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, ktorá sa začala v októbri v pásme Gazy.



Platforma PortWatch MMF uvádza, že celkový objem tranzitu, teda nielen kontajnerov, cez Suezský prieplav, ktorý spája Červené more so Stredozemným morom, sa tento rok do 16. januára znížil o 37 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Útoky podnietili niektoré lodné spoločnosti, aby presmerovali svoje plavidlá na dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Vyhnú sa tak Červenému moru, cez ktoré za bežných okolností smeruje približne 12 % svetového obchodu, uvádza Medzinárodná námorná komora.



"Úroveň neistoty je extrémne vysoká a ďalší vývoj určí rozsah zmien a posunu v obchodných modeloch z hľadiska objemu, ale aj udržateľnosti," povedal novinárom na online brífingu Jihad Azour, riaditeľ oddelenia MMF pre Blízky východ a Strednú Áziu.



Otázkou podľa neho je, či je to začiatok veľkej zmeny v obchodných trasách alebo ide o dočasné zhoršenie, ktoré zvyšuje náklady na dopravu a bezpečnosť.



Spojené štáty a niekoľko ich spojencov vytvorili koalíciu na ochranu námornej dopravy v Červenom mori a snažia sa vyvinúť diplomatický a finančný tlak aj tým, že dosiahnu označenie húsíov za teroristickú skupinu.



Červené more je mimoriadne dôležité pre európsky obchod. Komisár Európskej únie (EÚ) pre obchod Valdis Dombrovskis minulý týždeň uviedol, že námorná doprava cez Červené more klesla za mesiac o 22 % pre útoky jemenských rebelov.



Niekoľko členských štátov EÚ chce v polovici februára začať námornú misiu v Červenom mori, ktorej cieľom bude ochrana lodí pred útokmi. Podľa šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella nie všetky členské štáty sa budú chcieť zúčastniť misie, ale žiadna jej nebude brániť.



O velenie novej misie s označením Aspides prejavili záujem Francúzsko, Grécko a Taliansko. Sedem ďalších štátov naznačilo, že by boli ochotné poskytnúť svoje námorné prostriedky.



Spojené štáty a Británia podnikli opakované údery na pozície húsíov v Jemene, ale zatiaľ si rebeli zachovali schopnosť zasiahnuť raketami a dronmi lode v Červenom mori.