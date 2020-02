Menový fond: Koronavírus je rizikom pre zotavenie svetovej ekonomiky

Washington 19. februára (TASR) - Epidémia koronavírusu v Číne už stihla zasiahnuť do tempa rastu čínskej ekonomiky a v prípade, že šírenie vírusu bude pokračovať, mohla by zmariť očakávané zotavenie svetovej ekonomiky v tomto roku. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF).



Fond krátko pred schôdzkou ministrov financií a centrálnych bankárov štátov G20 poukázal na viacero rizík pre zotavenie svetovej ekonomiky. Okrem pokračovania epidémie koronavírusu je to aj prípadné obnovenie obchodných konfliktov medzi USA a Čínou či katastrofy súvisiace so zmenou klímy. Ministri financií a centrálni bankári z 20 najväčších ekonomík sveta sa zídu koncom tohto týždňa v Rijáde v Saudskej Arábii.



Aj napriek najnovším problémom spojeným s koronavírusom MMF zatiaľ ponechal v platnosti prognózu zverejnenú v januári, teda naďalej očakáva tohtoročný rast svetovej ekonomiky na úrovni 3,3 %. V minulom roku rast dosiahol 2,9 %. Prognóza na úrovni 3,3 % predstavuje zhoršenie pôvodného odhadu z októbra o 0,1 percentuálneho bodu.



Podľa šéfky MMF Kristaliny Georgievovej predstavuje koronavírus "najnaliehavejšiu neistotu" pre svetovú ekonomiku. Ako dodala, epidémia podľa všetkého povedie tento rok k spomaleniu tempa rastu čínskej ekonomiky, do akej miery však bude závisieť od toho, ako sa svetovým lídrom podarí situáciu dostať pod kontrolu.



"Je tu viacero možných scenárov," dodala Georgievová. Ak sa vírus podarí dostať pod kontrolu dostatočne rýchlo, na tohtoročnom raste sa síce stále odrazí, avšak iba mierne a aj vplyv na ďalšie ekonomiky bude minimálny. Na druhej strane v prípade, že problém bude pokračovať, prípadne sa ešte zhorší, výsledkom bude omnoho prudšie a dlhotrvajúcejšie spomaľovanie čínskej ekonomiky, čo následne pocíti aj svetové hospodárstvo.



Už minulý týždeň Georgievová pre televíznu stanicu CNBC upozornila, že nie je vhodné porovnávať súčasnú epidémiu koronavírusu s epidémiou SARS v roku 2003. Tesne po roku 2000 sa totiž Čína na globálnej ekonomike podieľala iba 8 %, v súčasnosti je to však až 19 %.