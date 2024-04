Menový fond mierne zvýšil prognózu rastu globálnej ekonomiky na 3,2 %

Washington 16. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) mierne zvýšil prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku. Fond uviedol, že svetové hospodárstvo zostáva napriek inflačným tlakom a zmenám v menovej politike prekvapivo odolné. TASR o tom informuje na základe správ AP, Reuters a CNBC.



MMF aktuálne počíta v roku 2024 s expanziou o 3,2 %, rovnako ako v roku 2023. Ešte v januári očakával nárast o 3,1 %. V budúcom roku by malo tempo rastu stagnovať na 3,2 %.



Svetová ekonomika podľa MMF smeruje k "mäkkému pristátiu", teda ku skroteniu inflácie bez rozsiahlejších negatívnych dôsledkov, pričom si zachová stabilný, aj keď mierny rast.



Motorom globálneho rastu je nečakane silná expanzia v USA, ktoré sú najväčšou svetovou ekonomikou. MMF počíta s tým, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov tento rok stúpne o 2,7 % po +2,5 % v minulom roku. Ešte v januári prognózoval +2,1 %.



HDP eurozóny by sa mal v tomto roku zvýšiť o 0,8 % a v roku 2025 o 1,5 % po náraste o 0,4 % v minulom roku.



MMF očakáva, že tempo expanzie čínskej ekonomiky sa tento rok spomalí na 4,6 % a v budúcom roku na 4,1 % z 5,2 % v roku 2023.



Hlavnou brzdou globálnej ekonomiky zostáva podľa MMF vysoká inflácia, ktorá by však mala pokračovať v spomaľovaní. V tomto roku by sa mala znížiť na 5,9 % a v roku 2025 na 4,5 % z vlaňajších 6,8 %. Vo vyspelých svetových ekonomikách MMF počíta vďaka vyšším úrokovým sadzbám s poklesom inflácie zo 4,6 % v roku 2023 na 2,6 % v tomto roku a 2 % v roku 2025.