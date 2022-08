MMF naďalej počíta s rastom ekonomiky Saudskej Arábie o takmer 8 %

Rijád 17. augusta (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) potvrdil prognózu tohtoročného vývoja najväčšej ekonomiky na Blízkom východe, Saudskej Arábie. Zároveň upozornil Rijád, aby s vysokými príjmami z ropy, ktoré sú do veľkej miery výsledkom vojny na Ukrajine, nakladal udržateľným spôsobom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Fond v najnovšej správe o Saudskej Arábii uviedol, že jej ekonomika by v tomto roku mala vzrásť o 7,6 %. To je rovnaké tempo rastu, aké MMF stanovil v predchádzajúcej prognóze v júli. Odhad nemenil ani v prípade miery inflácie a pri tomto ukazovateli naďalej predpokladá, že v roku 2022 dosiahne 2,8 %.



Fond zároveň vyzval vládu v Rijáde, aby s vysokými príjmami z predaja ropy po tom, ako ceny zvýšila vojna na Ukrajine, nakladal opatrne a udržateľným spôsobom. "Spravovanie príjmov z ropy udržateľným spôsobom, čo znamená, že výdavky krajiny nebudú rásť a klesať v závislosti od cien komodity, podporí udržateľnosť verejných financií a zabráni návratu predchádzajúcich od ropy závislých konjunktúrnych cyklov," uviedol fond v správe.