Medzinárodný menový fond počíta s rastom svetovej ekonomiky o 6 %

Washington 21. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) naďalej počíta s tým, že rast svetovej ekonomiky dosiahne v tomto roku 6 %, uviedla šéfka MMF Kristalina Georgievová. Ako však dodala, v porovnaní s predchádzajúcim odhadom spred troch mesiacov budú niektoré ekonomiky rásť rýchlejšie, iné svoj rast v porovnaní s pôvodnou prognózou spomalia.



MMF už v apríli predpokladal, že rast svetovej ekonomiky dosiahne 6 %. Na túto úroveň zlepšil odhad z predchádzajúcej januárovej prognózy, podľa ktorej mala ekonomika tento rok vzrásť o 5,5 %. Ak sa aprílový odhad, ktorý Georgievová zopakovala v stredu, naplní, bude to najrýchlejší rast globálnej ekonomiky od 70. rokov minulého storočia.



Šéfka MMF však na online podujatí, ktoré sponzoroval Petersonov inštitút pre medzinárodnú ekonomiku, upozornila, že zotavovanie ekonomiky bude závisieť aj od ďalšieho tempa vakcinácie, ktoré by sa podľa nej malo zrýchliť. Ako dodala, pri súčasnom tempe očkovania sa cieľ, podľa ktorého by sa pandémia malo skončiť do konca budúceho roka, splniť nepodarí. Navyše situáciu komplikuje šíriaci sa infekčnejší delta variant nového koronavírusu a relatívne obmedzený prístup k vakcínam v rozvíjajúcich sa ekonomikách.



MMF by mal zverejniť ďalšiu oficiálnu prognózu o vývoji svetovej ekonomiky World Economic Outlook 27. júla.