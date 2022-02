MMF: Obmedzenia dodávok v Európe by mohli trvať do roku 2023

Washington 17. februára (TASR) - Obmedzené dodávky, ktoré v minulom roku brzdili hospodársky rast v Európe v rozsahu zodpovedajúcemu bežnej miere ročnej expanzie niektorých krajín, by mohli trvať až do roku 2023. Upozornil na to vo štvrtok Medzinárodný menový fond (MMF).



Bez týchto obmedzení, ktoré v niektorých prípadoch viedli až k zastaveniu výroby pre nedostatok komponentov, by bol rast v Európe v minulom roku o približne dva percentuálne body vyšší, uviedol veriteľ so sídlom vo Washingtone.



To zodpovedá zhruba ročnému rastu mnohých európskych ekonomík v "normálnych časoch" pred pandémiou nového koronavírusu.



A hoci sa v tomto roku očakávalo zmiernenie obmedzení, rýchlo sa šíriaci variant omikron „vniesol novú neistotu,“ napísali generálna riaditeľka MMF Kristalina Georgievová a ďalší predstavitelia v správe.



"Európa a Čína zaviedli nové obmedzenia a môžu nasledovať ďalšie prerušenia dodávok. Celkovo by problémy v dodávateľských reťazcoch mohli trvať dlhšie, možno až do roku 2023," uvádza sa v správe.



MMF skonštatoval, že produkcia výrobného sektora v eurozóne by bola bez týchto problémov o 6 % vyššia.



Správa pripisuje 40 % ťažkostí s dodávkami odstávkam spôsobených pandémiou, ktoré by podľa nej mali byť prechodné. Varovala ale, že nedostatok pracovnej sily a opotrebovaná infraštruktúra „by mohli mať trvalejší vplyv na dodávky a infláciu ako odstávky“.



Krajiny, ktorých továrne sú najviac závislé na globálnych dodávateľských reťazcoch, boli zasiahnuté najtvrdšie. Podľa MMF produkcia v Nemecku a Českej republike by bez týchto ťažkostí bola o 14 % vyššia.



Fond vyzval na riešenie problémov v zásobovaní priamo "pomocou regulačných opatrení tam, kde je to možné“, vrátane rozšírenia prevádzkových hodín v prístavoch, urýchlenia licencií potrebných na prepravu a logistické operácie a podpory imigrácie s cieľom riešiť nedostatok pracovníkov.



Podľa MMF by sa na vyriešenie problémov mohli použiť aj výdavkové opatrenia, ale táto „podpora by mala byť dobre cielená“. Varoval pritom pred politikou, ktorá by mohla zvýšiť dopyt a zhoršiť ťažkosti s dodávkami a infláciu.



"Čím úspešnejšie sú regulačné a cielené fiškálne opatrenia pri zmierňovaní napätej situácie na strane ponuky, tým je menej pravdepodobné, že politici budú nútení tlmiť agregátny dopyt a ekonomický rast, aby obmedzili infláciu," napísali predstavitelia MMF.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.