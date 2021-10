MMF očakáva, že rast svetovej ekonomiky predpokladaných 6 % nedosiahne

Washington 5. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) predpokladá, že tohtoročný rast svetovej ekonomiky bude o niečo slabší, než fond zverejnil v predchádzajúcej júlovej prognóze. Pôvodne predpokladaný 6-percentný rast tak globálna ekonomika nedosiahne. Uviedla to v utorok šéfka MMF Kristalina Georgievová, ktorá ako dôvod uviedla riziká spojené s dlhom, infláciou a rozdielnym ekonomickým smerovaním po pandémii nového koronavírusu.



Podľa Georgievovej sa globálna ekonomika zotavuje, rozsah zotavovania však naďalej limituje pandémia. Najväčšou prekážkou sú "obrovské rozdiely vo vakcinácii," keď mnohé krajiny vo svete majú obmedzený prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19, dodala šéfka MMF.



V rámci virtuálneho prejavu na talianskej univerzite Bocconi Georgievová povedala, že podľa revidovaného výhľadu vývoja svetového hospodárstva MMF (World Economic Outlook), ktorý bude zverejnený na budúci týždeň, by sa priemyselne rozvinuté ekonomiky mali na predpandemickú úroveň vrátiť v roku 2022. Väčšina rozvíjajúcich sa ekonomík však bude na zotavenie potrebovať "omnoho viac rokov".



"Čelíme zotavovaniu, ktorým stále otriasa pandémia a jej dôsledky. Nie sme schopní postupovať vpred tak, ako by sa malo. Je to ako kráčať s kameňmi v topánkach," povedala Georgievová. Ako dodala, dôležitými motormi rastu svetovej ekonomiky sú naďalej Spojené štáty a Čína a aj Európa vykazuje zvýšenú dynamiku. V iných oblastiach sa však tempo rastu spomaľuje.



Inflačné tlaky, ktoré patria k hlavným rizikovým faktorom, by sa vo väčšine krajín mali v budúcom roku zmierniť, niektoré rozvíjajúce sa ekonomiky však budú ovplyvňovať aj naďalej. Georgievová upozornila, že ďalšie zvyšovanie inflačných očakávaní by mohlo viesť k výraznému zvýšeniu úrokových sadzieb a sprísneniu finančných podmienok.



Podobne bude situáciu rozvíjajúcich sa ekonomík zhoršovať aj vysoký dlh. Globálny dlh, ktorý dosahuje približne 100 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP), znamená, že mnohé rozvíjajúce sa ekonomiky majú veľmi obmedzené možnosti emitovať nový dlh za výhodných podmienok, dodala šéfka MMF.