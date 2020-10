MMF očakáva, že slovenská ekonomika tento rok klesne o 7,1 %

Bratislava/Washington 13. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej aktuálnej správe o vyhliadkach globálneho hospodárstva World Economic Outlook počíta v tomto roku s výrazným poklesom slovenskej ekonomiky. Na budúci rok by sa mala oživiť.



MMF očakáva, že slovenský hrubý domáci produkt (HDP) tento rok klesne o 7,1 %. V roku 2021 by mal vzrásť o 6,9 %.



Miera nezamestnanosti stúpne v tomto roku na 7,8 % z 5,8 % vlani. V roku 2021 by sa potom mala zasa znížiť na 7,1 %.



Deficit verejných financií tento rok vyskočí na 8,8 % HDP z 1,3 % HDP vlani. V roku 2021 by mal dosiahnuť 4,6 % HDP.



Tempo rastu spotrebiteľských cien sa na Slovensku spomalí na 1,5 % z 2,8 % vlani. Inflácia by potom na budúci rok mala stagnovať na úrovni 1,5 %.



Schodok bežného účtu platobnej bilancie sa podľa MMF v roku 2020 prehĺbi na 3,1 % HDP a v roku 2021 na 4,1 % HDP z 2,9 % HDP v roku 2019.