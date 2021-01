MMF odhaduje tohtoročný rast nemeckej ekonomiky na úrovni 3,5 %

Berlín/Washington 19. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) predpokladá, že nemecká ekonomika by po poklese v minulom roku o 5,4 % mala tento rok vzrásť o 3,5 %. Zároveň počíta s výrazným poklesom rozpočtového deficitu, na druhej strane očakáva, že nezamestnanosť sa mierne zvýši.



Fond však v správe po konzultáciách na základe článku IV uviedol, že zotavovanie bude nestabilné a z pohľadu jednotlivých odvetví ekonomiky nerovnomerné. "Proces zotavovania by mala posilniť široká distribúcia efektívnej vakcíny, napriek tomu sa neočakáva, že ekonomika sa na predpandemickú úroveň vráti skôr ako v roku 2022," uviedol MMF.



Tohtoročný vývoj nemeckej ekonomiky môže ovplyvniť vysoká závislosť od exportu a finančná otvorenosť, čo robí nemecké hospodárstvo citlivé na prípadný prudký pokles zahraničného dopytu. Z dlhodobých výziev je to starnutie populácie či prechod na zelené energie, ku ktorým sa teraz pridávajú štrukturálne zmeny vyvolané pandémiou.



MMF okrem toho očakáva, že miera nezamestnanosti v tomto roku mierne vzrastie. Ako uviedol, mala by sa zvýšiť zo 4,2 na 4,3 %. Výrazne by však mal klesnúť rozpočtový schodok. MMF predpokladá, že by mohol dosiahnuť 3,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) oproti 6,3 % HDP v roku 2020.