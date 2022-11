Washington 4. novembra (TASR) - Turecko by malo sprísniť svoju menovú politiku a dať svojej centrálnej banke väčšiu nezávislosť. Uviedla to v piatok misia Medzinárodného menového fondu (MMF). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vyhlásenie misie MMF prichádza po jej návšteve v Istanbule a Ankare minulý mesiac. Svoju správu má predložiť výkonnej rade fondu v januári a následne MMF oficiálne zverejní svoje odporúčania.



"Na riešenie (tureckých) problémov odporučila misia zvýšenie úrokových sadzieb sprevádzané krokmi na posilnenie nezávislosti centrálnej banky," uviedol MMF v tlačovej správe. "Takéto kroky by pomohli znížiť infláciu trvalejšie a umožnili by časom opätovné vybudovanie devízových rezerv."



Devízové rezervy Turecka v ostatných rokoch prudko klesli v dôsledku intervencií na trhu a krízy tureckej meny.



Turecká centrálna banka v uplynulých troch mesiacoch znížila svoju úrokovú sadzbu celkovo o 350 bázických bodov na 10,5 %, pričom ďalšie zníženie sa očakáva tento mesiac, keďže prezident Recep Tayyip Erdogan nalieha na banku, aby do konca roka stlačila úrok na jednociferné percento.



Medziročná miera inflácie v Turecku sa pritom v októbri vyšplhala na 85,5 %, zatiaľ čo líra, ktorá vlani klesla oproti doláru o 44 %, v tomto roku zatiaľ stratila ďalších 29 %.



Postup tureckej centrálnej banky ostro kontrastuje s prístupom väčšiny ostatných bánk, ktoré sa snažia bojovať s vysokou infláciou sprísňovaním menovej politiky. Hlavným dôvodom je tlak prezidenta Erdogana, ktorý je dlhodobým kritikom vysokých úrokových sadzieb a v rozpore s tradičnou ekonomickou teóriou tvrdí, že vysoké úroky sú príčinou a nie brzdou vysokej inflácie. Erdogan od roku 2019 odvolal troch guvernérov centrálnej banky, ktorí sa pokúsili o konvenčnejší ekonomický kurz.