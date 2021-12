K. Georgieva: Omikron by mohol spomaliť zotavenie globálnej ekonomiky

Na archívnej snímke Jerome Powell. Foto: TASR/AP

Washington 5. decembra (TASR) - Nový variant koronavírusu omikron by mohol spomaliť zotavenie globálnej ekonomiky z pandémie, rovnako ako kmeň delta. Vyhlásila to generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva.uviedla v piatok (3. 12.).Georgieva sa vyjadrila aj k stúpajúcej inflácii, ktorá bude podľa nej pravdepodobne ešte nejaký čas znepokojovať politikov aj spotrebiteľov. Odporučila preto, aby americká centrálna banka Fed zvýšila úrokové sadzby skôr, ako sa predpokladalo.To bolo nezvyčajne priame odporúčanie MMF so sídlom vo Washingtone. Došlo k nemu v čase, keď rastúci dopyt spojený s prekážkami na strane ponuky a nedostatkom kľúčových materiálov, ako sú polovodiče, vyhnali infláciu v USA na najvyššiu úroveň za tri desaťročia.Fed už naznačil, že stimulačné opatrenia odstráni rýchlejšie, čím otvorí dvere zvýšeniu úrokových sadzieb z úverov do polovice roka 2022. Mnohí ekonómovia tak v budúcom roku očakávajú dve až tri zvýšenia úrokových sadzieb v USA"Inflácia bude pravdepodobne vyššia dlhší čas, ako sa pôvodne predpokladalo, najmä v ekonomikách, ktoré sa rýchlejšie zotavili z pandémie, ako sú Spojené štáty," skonštatovali hlavná ekonómka MMF Gita Gopinathová a Tobias Adrian, riaditeľ odboru pre menové a kapitálové trhy MMF.Vzhľadom na to, že americká ekonomika sa silne zotavuje z pandémie, a tiež na napätú situáciu na pracovnom trhu v USA a rozsiahle zvyšovanie cien, "by bolo vhodné, aby Federálny rezervný systém (Fed) urýchlil znižovanie nákupov aktív a nastúpil na cestu zvyšovania úrokových sadzieb," odporučil MMF.Fed minulý mesiac začal spomaľovať svoj mesačný program nákupu dlhopisov, ktorý zaviedol na začiatku pandémie, keď znížil referenčnú úrokovú sadzbu na nulu.Predseda Fedu Jerome Powell začiatkom tohto týždňa povedal, že bude obhajovať rýchlejšie ukončenie nákupu dlhopisov, čo by znamenalo, že banka bude v pozícii zvýšiť sadzby v prvej polovici budúceho roka.Predstavitelia MMF uviedli tiež, že centrálni bankári by mali pokračovať v avizovaní svojich krokov vopred, aby zabránili prekvapeniam na trhu, ktoré vyvolávajú vlny volatility.uviedli predstavitelia MMF.Vzhľadom na "výrazne vyššiu neistotu spojenú s omikronom", budú musieť politici pozorne sledovať údaje, pretože ďalšie šírenie nákazy by mohlo zhoršiť problémy s dodávkami, poznamenali.Predstavitelia MMF však naďalej veria, že "nesúlad v ponuke a dopyte" sa časom zmierni a povedie k "zníženiu niektorých cenových tlakov"."Meškanie lodnej dopravy, meškanie dodávok a nedostatok polovodičov sa v druhej polovici roku 2022 pravdepodobne zlepšia a dopyt sa zmierni, pretože účinky vládnych stimulov ustúpia, predpovedali.