MMF: Pandémia koronavírusu môže viesť k sociálnym nepokojom

Washington 15. apríla (TASR) - V niektorých krajinách hrozia nové vlny sociálnych nepokojov, ak opatrenia vlád na zmiernenie pandémie nového koronavírusu budú považované za nedostatočné alebo zvýhodňujúce bohatých. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF) v najnovšej správe Fiscal Monitor.



Vlády po celom svete vyčlenili do dnešných dní na boj s pandémiou ochorenia COVID-19 a zmiernenie ekonomických dôsledkov takmer 8 biliónov USD (7,34 bilióna eur), podľa MMF však po skončení aktuálnej krízy budú potrebné ďalšie fiškálne stimuly. Prudké zvýšenie výdavkov povedie k výraznému rastu rozpočtových schodkov a fond očakáva, že globálny verejný dlh sa v tomto roku zvýši až o 13 percentuálnych bodov na viac než 96 % hrubého domáceho produktu (HDP).



V utorok (14. 4.) MMF zverejnil odhad vývoja svetovej ekonomiky, ktorá podľa fondu klesne tento rok v dôsledku pandémie o 3 %. Zároveň však varoval, že situácia je stále veľmi neistá a táto prognóza sa môže veľmi rýchlo zmeniť k horšiemu.



Opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu odstavili celé sektory hospodárstva, pričom najohrozenejšie dôsledkami zastavenia ekonomickej aktivity sú rozvíjajúce sa ekonomiky. Ako uviedol pre agentúru Reuters šéf oddelenia MMF pre fiškálne záležitosti Vitor Gaspar, v súčasnosti masové protesty vďaka karanténnym obmedzeniam nehrozia, to sa však môže zmeniť po tom, ako sa pandémiu podarí dostať pod kontrolu.



Rast napätia je v súčasnosti vidieť najmä v Indii. Pre opatrenia vlády na obmedzenie pohybu zostali milióny Indov bez práce a možnosti obživy. Vláda pritom tento týždeň predĺžila obmedzenie pohybu až do 3. mája.



Podľa súkromného Centra pre monitorovanie indickej ekonomiky sa od 25. marca, keď vláda prvýkrát obmedzila možnosti pohybu obyvateľstva, nezamestnanosť v Indii zvýšila takmer dvojnásobne zhruba na 14,5 %. Ako informovali zástupcovia Svetovej banky, najohrozenejší sú ľudia pracujúci za dennú mzdu, z ktorých mnohí museli výrazne obmedziť množstvo dennej dávky jedla.



Hlavná ekonómka MMF Gita Gopinathová upozornila, že predchádzajúce krízy a nešťastia zvyčajne posilnili solidaritu, tento raz však výsledok môže byť iný. "Ak vlády krízu nezvládnu a ľudia budú opatrenia považovať za nedostatočné na vyriešenie svojich problémov, krajiny sa pravdepodobne nevyhnú sociálnym nepokojom," uviedla Gopinathová pre agentúru Reuters. Kľúčová bude preto podpora zo strany medzinárodného spoločenstva, a to prostredníctvom zvýhodneného financovania a zmiernenia dlhovej záťaže.



(1 EUR = 1,0903 USD)