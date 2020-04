MMF: Pandémia nového koronavírusu ázijské ekonomiky zastaví

Kuala Lumpur 16. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že rýchlorastúce ázijské ekonomiky "sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu zastavia". Ich vývoj tak tento rok bude omnoho horší než v období svetovej finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009, ako aj počas ázijskej finančnej krízy v rokoch 1997 - 1998.



Ako povedal riaditeľ oddelenia MMF pre Áziu a Tichomorie Changyong Rhee, ázijský región zaznamená tento rok s veľkou pravdepodobnosťou nulový rast, prvýkrát od 60. rokov minulého storočia. Podľa neho budú ekonomické dôsledky pandémie "tvrdé, naprieč celým regiónom a bezprecedentné".



Na tlačovej konferencii prenášanej naživo z Washingtonu Rhee povedal, že "Ázia čelí kríze, akú doteraz nezaznamenala". Aj keď región na tom "bude stále lepšie než iné oblasti," napriek tomu zaznamená tvrdé dôsledky, čiastočne pre "pokles dopytu z Európy a Severnej Ameriky," kde sa počíta s rozsiahlou recesiou, citovala zástupcu MMF agentúra DPA.



V utorok (14. 4.) MMF zverejnil svoj odhad vývoja svetovej ekonomiky a v rámci neho aj ekonomík jednotlivých štátov a regiónov. Podľa fondu sa tempo hospodárskeho rastu Číny, kľúčovej ekonomiky Ázie, z ktorej sa nový koronavírus začal na začiatku tohto roka šíriť, spomalí v roku 2020 na 1,2 % zo 6,1 % v roku 2019. Z tohto dôvodu ekonomiky, ktoré sú od obchodu s Čínou závislé, ako napríklad austrálska, podľa všetkého skĺznu do hlbokej recesie.



MMF očakáva, že austrálska ekonomika, ako aj thajská klesnú tento rok o 6,7 %. Pokles očakáva aj pri doteraz rýchlorastúcej malajzijskej ekonomike, kde počíta s poklesom o 1,7 %.



Indonézia a Filipíny by mali podľa MMF počítať s rastom iba okolo 1 %. Recesii sa vyhnú iba vďaka veľkej populácii a jej výdavkom. Vo väčšine krajín však ekonomiku ťažko zastihne prepad cestovného ruchu, narušenie obchodu a výroby. Ekonomika Japonska by mala klesnúť o 5,2 % a pokles hospodárstva čaká napríklad aj Kambodžu, kde sa cestovný ruch na hrubom domácom produkte (HDP) podieľa zhruba pätinou. Zatiaľ čo v posledných 10 rokoch krajina zaznamenávala rast ekonomiky veľmi často na úrovni okolo 7 %, tento rok počíta MMF s poklesom o 1,6 %.