MMF počíta v tomto roku s nárastom slovenskej ekonomiky o 4,7 %

Bratislava/Washington 6. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) počíta v tomto roku s nárastom slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,7 %. Na budúci rok by sa malo tempo expanzie spomaliť na 4,4 %. V roku 2020 slovenský HDP klesol o 5,2 %.



MMF vo svojom aktuálnom výhľade pre svetovú ekonomiku (World Economic Outlook) zverejnenom v utorok očakáva, že inflácia sa na Slovensku tento rok výrazne spomalí. Minulý rok sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2 %. V tomto roku by tempo ich rastu malo klesnúť na 1,2 %. V roku 2022 by sa malo opäť zrýchliť na 1,9 %.



Miera nezamestnanosti stúpne tento rok na 7,3 % zo 6,7 % vlani. Na budúci rok by sa mala znížiť opäť na 6,7 %.



MMF ráta v roku 2021 s nárastom schodku bežného účtu platobnej bilancie SR na 1,2 % HDP z 0,4 % HDP v roku 2020. V roku 2022 by deficit mal dosiahnuť 2 % HDP.