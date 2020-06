MMF: Podstatnú časť fondu na podporu ekonomiky EÚ majú tvoriť granty

Berlín/Washington 29. júna (TASR) - Podstatnú časť balíka Európskej únie na zotavenie ekonomiky z dôsledkov pandémie nového koronavírusu by mali tvoriť skôr granty, než úvery. Uviedla to v rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel hlavná ekonómka Medzinárodného menového fondu (MMF) Gita Gopinathová.



Ako povedala, bez dôrazu na granty to nebude mať želaný efekt. "Ináč to oživenie ekonomiky nepodporí," citoval Gopinathovú Der Spiegel.



Predstavitelia Európskej únie sa v apríli dohodli na vytvorení záchranného fondu na zotavenie hospodárstva 27-členného bloku z koronakrízy. Na finálnych detailoch sa však členské krajiny zatiaľ nezhodli.