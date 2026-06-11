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MMF pre vojnu na Blízkom východe zhoršil výhľad eurozóny
ECB zvýšila svoju kľúčovú depozitnú sadzbu z úrovne 2 % na 2,25 %. MMF teraz očakáva ešte ďalšie zvýšenie o štvrtinu percentuálneho bodu do konca tohto roka.
Autor TASR
Paríž 11. júna (TASR) - Šokový nárast cien energií v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorá trvá už štvrtý mesiac, môže poškodiť hospodárstvo eurozóny viac, ako sa doteraz očakávalo, varoval vo štvrtok Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
MMF predpokladá, že ekonomika menovej únie sa v tomto roku zväčší o 0,9 %, čo je pokles oproti aprílovej prognóze 1,1 %. V roku 2027 by sa mal rast zrýchliť na 1,2 %. Fond zvýšil aj tohtoročný odhad inflácie, a to na 2,8 % z úrovne 2 %, ktorú prognózoval vo februári pred začiatkom vojny USA a Izraela proti Iránu.
Teherán v odvete za útoky fakticky zablokoval Hormuzský prieliv, cez ktorý v bežných podmienkach prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu. Pretrvávajúci energetický šok by mohol ešte viac zvýšiť infláciu a inflačné očakávania, zatiaľ čo pokles dôvery by mohol oslabiť dopyt, uviedol MMF.
V reakcii na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá vo štvrtok prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila úrokové sadzby, fond upozornil na výzvy pre menovú politiku v eurozóne. „Bezprostrednou prioritou je udržať inflačné očakávania ukotvené a zmierniť dopad šoku v rámci dostupného fiškálneho priestoru, teda bez nadmerných vládnych výdavkov, ktoré by ďalej zvyšovali verejné deficity,“ uviedol MMF.
ECB zvýšila svoju kľúčovú depozitnú sadzbu z úrovne 2 % na 2,25 %. MMF teraz očakáva ešte ďalšie zvýšenie o štvrtinu percentuálneho bodu do konca tohto roka.
MMF predpokladá, že ekonomika menovej únie sa v tomto roku zväčší o 0,9 %, čo je pokles oproti aprílovej prognóze 1,1 %. V roku 2027 by sa mal rast zrýchliť na 1,2 %. Fond zvýšil aj tohtoročný odhad inflácie, a to na 2,8 % z úrovne 2 %, ktorú prognózoval vo februári pred začiatkom vojny USA a Izraela proti Iránu.
Teherán v odvete za útoky fakticky zablokoval Hormuzský prieliv, cez ktorý v bežných podmienkach prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu. Pretrvávajúci energetický šok by mohol ešte viac zvýšiť infláciu a inflačné očakávania, zatiaľ čo pokles dôvery by mohol oslabiť dopyt, uviedol MMF.
V reakcii na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá vo štvrtok prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila úrokové sadzby, fond upozornil na výzvy pre menovú politiku v eurozóne. „Bezprostrednou prioritou je udržať inflačné očakávania ukotvené a zmierniť dopad šoku v rámci dostupného fiškálneho priestoru, teda bez nadmerných vládnych výdavkov, ktoré by ďalej zvyšovali verejné deficity,“ uviedol MMF.
ECB zvýšila svoju kľúčovú depozitnú sadzbu z úrovne 2 % na 2,25 %. MMF teraz očakáva ešte ďalšie zvýšenie o štvrtinu percentuálneho bodu do konca tohto roka.