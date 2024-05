MMF predpovedá Taliansku v nasledujúcich rokoch mierny rast

Rím 20. mája (TASR) - Talianska ekonomika sa dobre zotavila z dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 a zo šokov, ktoré vyvolalo prudké zvýšenie cien energií po vypuknutí vojny na Ukrajine. Prispelo k tomu oživenie cestovného ruchu a výrazná podpora vlády. Uviedol to v pondelok Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý aj napriek tomu predpovedal Taliansku v nasledujúcich rokoch len "mierny hospodársky rast". TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Podľa MMF expanzívna fiškálna politika vlády v Ríme, ktorá prispela k oživeniu hospodárstva, udržala zároveň rozpočtový deficit a verejný dlh veľmi vysoký. To viedlo k zvýšeniu rizikovej prirážky na dlhopisy Talianska a pôsobí ako brzda investícií do súkromného sektora.



Fond odporúča Taliansku rýchlejšie ako plánované fiškálne úpravy na zníženie dlhu, čo je možné dosiahnuť aj s obmedzenými nákladmi, a to zrušením neefektívnych a dočasných krízových opatrení.



Taliansko naliehavo potrebuje tiež zvýšiť produktivitu. Dosiahnutie tohto cieľa by mohla podporiť úplná a včasná realizácia národného plánu obnovy a následný strednodobý štrukturálny fiškálny plán, ktorý sa zameria na kritickú verejnú infraštruktúru, výskum a inovácie, reformu vzdelávacieho systému a zlepšenie podnikateľskej klímy.