MMF predpovedá, že rast Španielska bude na prelome rokov takmer nulový

Madrid 23. novembra (TASR) - Rast španielskej ekonomiky sa v roku 2023 spomalí pre vyššie ceny a klesajúci dopyt, kým sa v roku 2024 vráti na úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Fond očakáva, že hospodársky rast Španielska bude v nadchádzajúcich štvrťrokoch slabý, čo bude odrazom zhoršenia spotrebiteľskej dôvery v dôsledku krízy životných nákladov a slabého dopytu. Ku koncu roka sa však aktivita štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny zrýchli vďaka pomoci z fondu obnovy Európskej únie a zlepšeniu dodávok.



"Nepredpokladáme technickú recesiu, ale rast sa v poslednom štvrťroku tohto roka a v 1. štvrťroku 2023 priblíži k nule," povedala Dora Iakova, šéfka misie MMF pre Španielsko, v telefonáte s novinármi.



Hoci MMF upozornil na mnohé riziká, najmä negatívny vplyv cien energií, očakáva rast hrubého domáceho produktu (HDP) Španielska o 4,6 % v roku 2022. To je zlepšenie oproti predchádzajúcej predpovedi z októbra, keď počítal s jeho zvýšením o 4,3 %. V roku 2023 predpovedá MMF spomalenie hospodárskeho rastu Španielska na 1,2 %, čo však bude nad priemerom krajín eurozóny.



Zlepšenie výhľadu pripísal fond silnému trhu práce a mimoriadne silnému výkonu cestovného ruchu a iných služieb.



Celková aj jadrová inflácia v krajine pravdepodobne zostanú nad 2-percentným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) až do roku 2024. Priemyselná produkcia dosiahne predpandemickú úroveň začiatkom roku 2024, dodal MMF.



Iakova spresnila, že celková a jadrová inflácia sa v roku 2023 priblížia k úrovni okolo 4,5 %.



Hoci MMF v správe privítal rýchle zavedenie vládnej podpory na zmiernenie vplyvu rastúcich cien, skonštatoval tiež, že opatrenia nie sú cielené a viedli k narušeniu trhu.



"Väčšina fiškálnej podpory smerovala do opatrení, ktoré nie sú cielené a skresľujú cenové signály, ako je zníženie dane za elektrinu a zľavy na pohonné látky. Tie boli fiškálne nákladné, pričom výhody pribúdali neúmerne domácnostiam s vyššími príjmami," dodal MMF.