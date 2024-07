MMF: Prílev kapitálu na trhy mimo Číny vzrástol na päťročné maximum

Washington 14. júla (TASR) - Hrubý prílev kapitálu na rozvíjajúce sa trhy mimo Číny vzrástol minulý rok na najvyššiu úroveň za posledných päť rokov. Uviedol to tento týždeň Medzinárodný menový fond (MMF), ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



MMF v najnovšej správe o situácii v oblasti mien, kapitálových tokov a finančných nerovnováh zverejnil, že hrubý prílev kapitálu na trhy rozvíjajúcich sa ekonomík s výnimkou Číny dosiahol vlani 110 miliárd USD (101,01 miliardy eur). To predstavuje 0,6 % ich hrubého domáceho produktu (HDP) a najvyššiu úroveň od roku 2018.



Podľa fondu vykázali rozvíjajúce sa trhy určitú odolnosť, napriek zvýšeniu úrokových sadzieb v USA. Čistý prílev portfóliových investícií, ktoré podliehajú väčším výkyvom, síce klesol, na druhej strane však tento pokles kompenzoval stabilný čistý prílev priamych zahraničných investícií.



Čína zaznamenala čistý odlev kapitálu vrátane priamych zahraničných investícií, uviedol MMF. "Čiastočne sa pod to podpísala repatriácia ziskov zo strany nadnárodných firiem a čiastočne aj zmena očakávaní v súvislosti s rastom čínskej ekonomiky, ako aj geoekonomická fragmentácia," dodal fond.



Z celosvetového pohľadu hrubý prílev kapitálu klesol podľa MMF v období 2022 - 2023 na 4,2 bilióna USD, čo predstavuje 4,4 % HDP. Na porovnanie, za roky 2017 - 2019, teda pred nástupom pandémie nového koronavírusu, to bolo 4,5 bilióna USD, alebo 5,8 % HDP.



Zo zmeny vyťažili najmä Spojené štáty, ktoré sa na celkovom hrubom príleve kapitálu podieľali 41 %. To je takmer dvojnásobok v porovnaní s ich 23-percentným podielom v rokoch 2017 - 2019. Vzrástol však aj podiel Spojených štátov na celosvetovom hrubom odleve kapitálu, a to zo 14 % pred pandémiou na 21 % v rokoch 2022 - 2023.



(1 EUR = 1,089 USD)