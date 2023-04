MMF: Problémy bánk sa môžu preliať do nebankového finančného sektora

Washington 4. apríla (TASR) – Nedávne problémy bánk v Spojených štátoch a Európe by sa mohli rozšíriť aj na kľúčové nebankové inštitúcie, ako sú penzijné fondy, čo by ešte viac skomplikovalo boj centrálnych bánk proti vysokej inflácii. Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok varoval, že bankové riziká by sa v súvislosti s pokračujúcim sprísňovaním menovej politiky na celom svete mohli v najbližších mesiacoch zintenzívniť a zasiahnuť prepojený nebankový sektor, ktorý v súčasnosti spravuje takmer polovicu všetkých globálnych finančných aktív. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Centrálne banky na oboch stranách Atlantiku sa pohybujú na tenkom ľade, keď bojujú proti vysokej inflácii zvyšovaním úrokových sadzieb a zároveň sa snažia nevystupňovať otrasy v bankovom sektore vyvolané kolapsom banky Silicon Valley Bank (SVB).



Kalifornská banka, ktorá poskytovala úvery technologickým firmám a startupom, sa v marci dostala pod silný tlak, keď prudký nárast úrokových sadzieb federálneho rezervného systému (Fed) výrazne znížil hodnotu jej portfólia vládnych dlhopisov a cenných papierov krytých hypotékami.



Nebankoví finanční sprostredkovatelia (NBFI), ako sú penzijné a investičné fondy, sa od globálnej finančnej krízy v roku 2008, keď regulačné orgány pristúpili k sprísneniu pravidiel pre banky, dramaticky rozrástli. NBFI sú vo veľkej miere prepojené s tradičnými bankami a môžu sa tak stať "kľúčovým kanálom zosilnenia finančného stresu", uviedol MMF.



Samotná veľkosť sektora NBFI znamená, že jeho hladké fungovanie má "zásadný význam pre finančnú stabilitu", napísali ekonómovia MMF.



V záujme riešenia tohto problému musia podľa MMF tvorcovia politík použiť celý rad nástrojov vrátane sprísnenia dohľadu a regulácií. Dôležité je aj prinútiť spoločnosti, aby poskytovali viac informácií o rizikách, ktorým sú vystavené. Centrálne banky by sa zase mali zamerať na dočasnú a cielenú podporu tých NBFI, ktoré predstavujú riziko pre finančnú stabilitu.