MMF: Rast inflácie sa môže zrýchliť viac, ako bankári očakávajú

Washington 2. mája (TASR) - Tempo rastu inflácie sa môže zrýchliť viac, ako svetoví centrálni bankári v súčasnosti očakávajú. Upozornil na to Kenji Okamura, zástupca generálnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF).



"Narastá riziko, že inflačné očakávania sa odklonia od inflačných cieľov centrálnych bánk, čo si vyžiada agresívnejšie sprísnenie ich politiky," uviedol Okamura v rozhovore pre Bloomberg News, o ktorom informuje TASR.



Všeobecne sa očakáva, že predseda amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell tento týždeň zvýši úrokové sadzby o pol percenta, aby sa vyrovnal s najvyššou mierou inflácie za celé desaťročia. Okamurove komentáre naznačujú, že iné veľké centrálne banky možno podceňujú riziko ďalšieho zrýchlenia inflácie za hranice ich komfortnej zóny.



„Musia držať prst na pulze ekonomiky a podľa potreby prispôsobovať svoju politiku,“ povedal Okamura, podľa ktorého by mali hlavné centrálne banky jasne komunikovať, pokiaľ ide o sprísňovanie svojej menovej politiky, keďže to môže tvrdo zasiahnuť zraniteľné rozvíjajúce sa a rozvojové ekonomiky.



Okamura, ktorý nastúpil do funkcie v decembri po desaťročiach pôsobenia na japonskom ministerstve financií, v rozhovore zdôraznil, že najdôležitejšie pre globálnu ekonomiku je v súčasnosti ukončenie vojny na Ukrajine. Vojna má totiž priamy vplyv na mnohé ďalšie problémy, ktorým štáty čelia, ako sú vysoký dlh, potravinová bezpečnosť a inflácia.



Znepokojenie vyvoláva tiež globálny posun smerom k "deglobalizácii" a repatriácii výrobných centier. Je preto potrebné si uvedomiť, že globalizácia priniesla značné ekonomické výhody, najmä rozvojovému svetu, ale tiež zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti pre všetky krajiny.



Nárast protekcionizmu a tiež problémy v dodávateľských reťazcoch v dôsledku vojny a pandémie nového koronavírusu vyvolávajú obavy z rozdelenia krajín do blokov, čo by poškodilo globálnu prosperitu.