MMF ráta so zotavením ekonomiky Kanady, musí však riešiť rast dlhu

Ottawa 20. marca (TASR) - Ak dostane pandémiu nového koronavírusu pod kontrolu, môže ekonomika Kanady zaznamenať tento rok dostatočný rast, predpokladá Medzinárodný menový fond (MMF). Vláda by však mala prísť s "fiškálnou kotvou" na zabezpečenie kredibility v oblasti správy dlhu.



Ako uviedol MMF vo výročnej správe, "rozsah pomoci zo strany kanadskej vlády bol počas pandémie bezprecedentný". S tým sa prudko zvýšil dlh, na čo by Kanada mala v najbližšom období reagovať.



V roku 2019 dosahoval dlh Kanady 23,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). V minulom roku vzrástol v dôsledku pandémie nového koronavírusu a s ňou spojených výdavkov na podporu ekonomiky na 48 % HDP. Tento rok by síce mal podľa MMF klesnúť, avšak iba mierne, na 47,4 % HDP.



V roku 2020 klesla ekonomika Kanady o 5,4 % a MMF odhaduje, že tento rok by mala vzrásť o 4,4 %. "Tempo rastu kanadskej ekonomiky by mal ešte viac podporiť najnovší balík americkej vlády na pomoc domácej ekonomike v objeme 1,9 bilióna USD (1,6 bilióna eur)," dodal fond.



Kanadská vláda plánuje po tom, ako bude pandémia pod kontrolou, vynaložiť na podporu ekonomického rastu zhruba 3 až 4 % HDP. Tieto stimuly plánuje oznámiť v novom rozpočte, ktorý by chcela predstaviť na budúci mesiac.



(1 EUR = 1,1891 USD)