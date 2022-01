MMF revidoval ekonomické prognózy na tento rok nadol

Washington 25. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok znížil prognózu rastu svetovej ekonomiky. Dôvodom sú problémy s dodávkami a zhoršovanie pandemickej situácie v niektorých rozvíjajúcich sa krajinách.



MMF v najnovšom výhľade World Economic Outlook počíta v tomto roku s rastom globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,4 % namiesto o 4,9 % ako predpovedal vlani v októbri. To predstavuje tiež výrazné spomalenie v porovnaní s odhadovaným vlaňajším nárastom HDP o 5,9 %.



Fond odôvodil zhoršenie výhľadu šírením variantu omikron, vyššími cenami energií a zrýchľovaním inflácie, ako aj finančným napätím v Číne.



V roku 2023 predpokladá rast globálneho HDP o 3,8 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac v porovnaní s predchádzajúcou októbrovou prognózou.



Celkovo teraz odhaduje, že pandémia bude mať za následok kumulatívne ekonomické straty vo výške 13,8 bilióna USD (12,25 bilióna eur) do roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 12,5 bilióna USD.



MMF zároveň znížil prognózu rastu pre najväčšiu svetovú ekonomiku - USA - v tomto roku na 4 % z 5,2 % v októbri. Odôvodnil to zlyhaním masívneho programu stimulov Build Back Better prezidenta Joea Bidena, ktorý sa v Kongrese zastavil.



Americká ekonomika čelí tiež problémom v dodávateľských reťazcoch, ktoré brzdia tamojšie firmy, a blížiacemu sa zvýšeniu úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) na "schladenie" najvyššej inflácie za štyri desaťročia.



V roku 2023 sa hospodársky rast USA ďalej spomalí na 2,6 %, uviedol MMF.



Číne, ktorá je druhou najväčšou ekonomikou sveta, fond predpovedá tento rok rast o 4,8 %, čo je o 0,8 percentuálneho bodu menej ako odhadoval v októbri a tiež prudké spomalenie z 8,1 % v minulom roku. Čínsky prístup nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 si podľa MMF pravdepodobne vyžiada ekonomickú daň, rovnako ako finančný tlak na developerov v krajine. V roku 2023 by čínska ekonomika mala opäť nabrať tempo a vzrásť o 5,2 %.



Ekonomika eurozóny tento rok vzrastie o 3,9 % namiesto o 4,3 % po zvýšení o 5,2 % v roku 2021, pokračujú prognózy MMF, ktorý očakáva, že Japonsko tento rok zaznamená rast o 3,3 % po vlaňajšom zvýšení HDP o 1,6 %.



Fond znížil o 1,2 percentuálneho bodu svoju prognózu rastu v roku 2022 pre Brazíliu a Mexiko, najväčšie ekonomiky Latinskej Ameriky. HDP Brazílie tak tento rok stúpne len o 0,3 % a Mexika o 2,8 %.



Prognózu rastu ruskej ekonomiky v tomto roku znížil o 0,1 % na 2,8 %, ale pre rok 2023 ju, naopak, zvýšil o 0,1 % na 2,1 %. Predpokladá tiež, že vlani vzrástla ruská ekonomika o 4,5 % po poklese o 2,7 % v roku 2020, keď ju zasiahli nízke ceny ropy. Konečné čísla ešte nie sú známe.



MMF v správe zároveň varoval, že objavenie sa nových variantov ochorenia COVID-19 by mohlo predĺžiť pandémiu a opätovne zasiahnuť zotavovanie ekonomiky, pričom problémy v dodávateľských reťazcoch, kolísanie cien energií a lokálne tlaky na mzdy predstavujú ďalšie riziká.



Fond v utorok upravil svoje prognózy inflácie v roku 2022 pre vyspelé aj rozvojové ekonomiky. Upozornil pritom, že zvýšené cenové tlaky budú pravdepodobne pretrvávať dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo, vzhľadom na pokračujúce ťažkosti s dodávkami a vysoké ceny energií.



Podľa MMF by inflácia mala v roku 2022 dosiahnuť v priemere 3,9 % vo vyspelých ekonomikách a 5,9 % v rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomikách pred poklesom v roku 2023.



Skonštatoval tiež, že ekonomiky pokračujú v zotavovaní sa z pandémie, ale tempo zotavovania sa bohatých a chudobnejších krajín sa značne líši. Fond predpokladá, že vyspelé ekonomiky sa tento rok vrátia k trendom pred pandémiou, ale viaceré rozvíjajúce sa a rozvojové ekonomiky čelia značným stratám produkcie. Až 60 % krajín s nízkymi príjmami je už vo vysokom riziku dlhovej tiesne, napísal fond a vyzval skupinu G20, aby urýchlila procesy reštrukturalizácie dlhu.



MMF dodal, že je nevyhnutné zabezpečiť celosvetový prístup k vakcínam, testom a liečbe, aby sa znížilo riziko ďalších nebezpečných variantov ochorenia COVID-19, pričom mnohé krajiny budú musieť zvýšiť úrokové sadzby, aby obmedzili inflačné tlaky.



(1 EUR = 1,1268 USD)