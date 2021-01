MMF revidoval smerom nahor odhad rastu tureckej ekonomiky v tomto roku

Ankara/Washington 26. januára (TASR) - Turecká ekonomika vzrastie v roku 2021 o približne 6 % a v nasledujúcom roku 2022 sa tempo jej rastu spomalí na 3,5 %. Uviedol to v pondelok (25. 1.) večer vo svojej najnovšej prognóze Medzinárodný menový fond (MMF).



Vyzval pritom Ankaru, aby zaviedla ďalšie cielené stimuly na zvládnutie dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.



Najnovšia prognóza MMF pre Turecko je lepšia ako tá, ktorú zverejnil vlani v októbri, keď ešte fond očakával nárast jeho HDP v tomto roku o 5 %.



MMF plánuje v utorok vydať revidované odhady za minulý rok. Vlani v októbri pritom predpovedal Turecku v roku 2020 pokles ekonomiky o 5 %.



Dôvodom oveľa optimistickejšieho výhľadu Turecka v tomto roku je začiatok očkovania, ako aj oživenie ekonomík jeho obchodných partnerov a pokračovanie pozitívneho impulzu z konca roku 2020.



Turecko zaviedlo priame fiškálne opatrenia vo výške 2,5 % HDP v roku 2020, ale podľa MMF je potrebná väčšia a „cielenejšia“ fiškálna podpora.



„Turecko má určitý fiškálny priestor na rozšírenie podpory v roku 2021, pravdepodobne rádovo o 1 % HDP. Dodatočné sociálne transfery zraniteľným domácnostiam a zamestnancom by pomohli podporiť tých, ktorých pandémia najviac zasiahla,“ uviedol MMF.



Experti fondu predpokladajú, že inflácia v Turecku do konca roku 2021 mierne klesne, zostane však výrazne nad cieľom centrálnej banky. Očakávajú tiež, že deficit bežného účtu Turecka sa zníži na 3,5 % HDP, čo odráža nižší dovoz zlata a mierne oživenie cestovného ruchu.



Upozornili však, že Turecko je v dôsledku nízkych devízových rezerv a potreby veľkého vonkajšieho financovania, ako aj pre veľké domáce devízové vklady zraniteľné voči šokom a zmenám nálad na trhoch.