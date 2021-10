MMF rieši kauzu šéfky, budúcnosť Georgievovej vo vedení je neistá

Washington 10. októbra (TASR) - Výkonná rada Medzinárodného menového fondu (MMF) rokuje celý týždeň o kauze šéfky inštitúcie Kristaliny Georgievovej, verdikt však zatiaľ nepadol. Ako rada oznámila, potrebuje viac informácií v súvislosti s obvineniami, že Georgievová ešte počas pôsobenia vo vedení Svetovej banky vytvárala na zamestnancov tlak, aby v rámci rebríčka o podnikateľskej klíme Doing Business upravili údaje v prospech Číny. Rokovania sa uskutočnili tento týždeň v stredu, následne v piatok, sobotu a ďalšie je naplánované na nedeľu.



Fond informoval, že Výkonná rada MMF urobila v rámci preverovania obvinení Georgievovej "významný pokrok," chce mať však k dispozícii viac detailov. Na budúci týždeň sa totiž uskutoční jesenné zasadnutie MMF a Svetovej banky a na ňom by Georgievová mala hrať kľúčovú úlohu pri prezentácii najnovšej prognózy vývoja svetovej ekonomiky.



Niektoré európske krajiny informovali, že Georgievovú vo funkcii šéfky fondu naďalej podporujú, uviedol pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s rokovaniami. Zástupcovia ďalších štátov informovali, že potrebujú viac času na preskúmanie rozdielov vo výpovedi Georgievovej a zástupcov právnickej firmy WilmerHale, ktorú si Svetová banka najala, aby preverila nezrovnalosti v údajoch v rámci Doing Business z roku 2018.



Šéfka MMF vyhlásila, že odpovedala na všetky otázky výkonnej rady. Zároveň ostro odmietla obvinenia z manipulácie údajov v prospech Číny v období, keď pôsobila vo vedení Svetovej banky.



Podľa Reuters aj AFP Francúzsko a mnohé ďalšie európske krajiny Georgievovú podporujú. Vyjadrenia podpory prišli aj od ministrov financií z afrických krajín. Problémom môžu byť USA, ktoré patria ku kľúčovým akcionárom MMF, svoj názor však stále nevyjadrili.